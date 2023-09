Conte attacca il Pd, “con loro accoglienza indiscriminata”, e Meloni “anziché dare posti a parenti e congiunti, investa nella scuola”

AgenPress – “I Pd non si sentono riassunti dal termine accoglienza indiscriminata? In passato mi sembra che sia stata questa la declinazione dei governi loro, se non è così ce lo chiariscano”.

Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa alla camera sulle proposte del Movimento per l’istruzione. “Come vi permettete di paragonarmi a questa destra? Ma la sinistra chiarisca quali sono le sue reali proposte, perché questo non è un Paese che può accoglierli tutti. Bisogna soccorrerli e poi accoglierli dignitosamente”.

“Non dobbiamo affidarci dall’avventurismo e creare un pasticcio costituzionale. Il problema è la durata dei governi, che è diverso dall’efficacia. La sfiducia costruttiva è la chiave di volta. E poi, più che il governo bisogna rafforzare il presidente del Consiglio, che non è in condizione di rimuovere un ministro”. “Noi abbiamo un Parlamento debole, con la decretazione di urgenza, e questo governo sta stabilendo tutti i record anche se non siamo in emergenza pandemia o energetica”.

“I cartelli elettorali non li faremo mai, possiamo fare un confronto leale e franco. Ma chiarisco oggi che noi lo ius soli non lo facciamo, facciamo lo ius scholae, che ha un senso”.

“Per una volta mi sono trovato d’accordo con Meloni, capita molto raramente, quando ha detto che l’Italia è un paese in cui la famiglia dalla quale provieni vale più di quello che dimostri. Possiamo essere d’accordo, ma per superare quello il governo che sta facendo? Invece ci dare posti e ministeri a parenti e congiunti, si investa nella scuola per realizzare i presupposti di crescita personale”, ha aggiunto sulle proposte del Movimento per l’istruzione.

“Chiediamo al governo, Meloni e Lollobrigida, risparmiateci i vostri sermoni sulla natalità e le stupidaggini sulla sostituzione etnica, portate misure concrete, quando nella confusione di idee che avete non sapete che pesci prendere in Ue evitate di prendere un indirizzo che non vi permetteremo di seguire, non vogliamo lo scorporo delle spese militari e difesa dai bilanci, ma lo scorporo per le spese di istruzione o sanità, sono questi gli investimenti che vogliamo siano scorporati. Lo dico anche a Valditara e Schillaci, fatevi valere rispetto a Crosetto e Meloni, vi dovete far sentire”.

“Il M5s punta il faro sulle vere emergenze, il caro vita che il governo non vede, c’è un fenomeno di distrazione, la Meloni costruisce nuovi bluff. A noi questa realtà non sfugge e non ci sfugge che Meloni non ha stanziato un euro per il caro libri”, ha aggiunto. “Di fronte a tutto questo c’è un silenzio assordante del governo. Parla tanto e comunica in modo furbo, ma lascia il tempo che trova”.