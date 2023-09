Usa. Zelensky invita Trump a condividere il piano di pace con l’Ucraina. Ma non cederemo nessun territorio alla Russia

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha esortato Donald Trump a condividere pubblicamente i suoi piani di pace se l’ex presidente degli Stati Uniti avrà un modo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia – ma il presidente ucraino ha avvertito in un’intervista che qualsiasi piano di pace in cui l’Ucraina rinuncia al territorio sarebbe inaccettabile.

Trump, il favorito per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, ha affermato che sarebbe in grado di concludere un accordo con Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore. Intervistato domenica nel programma “Meet the Press” della NBC sulla possibilità che l’accordo consenta a Putin di mantenere la terra che ha preso, Trump ha detto: “No, no. Farei un accordo equo per tutti. No, lo renderei giusto”.

Trump, quando gli venne chiesto se sarebbe stata una vittoria per Putin,ha replicato: “Sai, è qualcosa che avrebbe potuto essere negoziato. Perché c’erano alcune parti, la Crimea e altre parti del paese, che molte persone si aspettavano potesse accadere. Avresti potuto fare un accordo. Quindi avrebbero potuto fare un accordo in cui in questo momento c’è meno territorio di quello già occupato dalla Russia, a dire il vero”.

“Se Donald Trump conosce la formula per concludere la guerra ce lo dica”, ha aggiunto commentando la dichiarazione del tycoon che se fosse rieletto alla Casa Bianca “farebbe sedere il presidente ucraino e Putin al tavolo dei negoziati”.

“Putin non può vincere la guerra e noi non gli cederemo nessuna parte del nostro territorio”, ha ribadito Zelensky assicurando che “l’Ucraina vuole finire il conflitto il prima possibile e che “la controffensiva” di Kiev “sta avendo successo, soprattutto nell’est nelle ultime due settimane”. “Abbiamo bisogno dei jet F16 adesso”, ribadisce però il presidente ucraino. “I nostri alleati dicono che arriveranno presto. Ma che vuol dire presto? Potrebbe essere tra sei mesi o un anno. E poi ci sarà il tempo del training. Abbiamo bisogno di migliori sistemi di difesa adesso”.

Il viaggio di Zelensky alle Nazioni Unite arriva mentre l’Ucraina si trova ad affrontare le difficoltà più forti finora incontrate negli Stati Uniti a causa del sostegno alla guerra. Una fazione della conferenza GOP della Camera è apertamente ostile a fornire all’Ucraina qualsiasi ulteriore aiuto militare, e non è chiaro se il presidente della Camera Kevin McCarthy sarà disposto a firmare ulteriori finanziamenti.

Zelensky ha dato una valutazione positiva della controffensiva in corso in Ucraina, che ha suscitato preoccupazioni sul fatto che non riesca a raggiungere i risultati attesi. E ha ribadito il desiderio dell’Ucraina di ottenere missili a lungo raggio dagli Stati Uniti, cosa che il presidente Joe Biden sta ancora valutando , dicendo che sarebbe “una perdita” per l’Ucraina se non li ricevesse. “Siamo al traguardo, ne sono sicuro”.

Zelensky ha affermato che è difficile per coloro che non hanno visto la guerra da vicino confrontare problemi interni come i diritti civili o l’energia con la minaccia esistenziale che deve affrontare un paese sotto attacco.

“È così difficile capire quando sei in guerra e quando non lo sei. Anche quando arrivi in ​​guerra, nel paese che è in guerra, quando un giorno arrivi, puoi capire più di quanto vivi, ascolti, pensi, leggi. No, non puoi fare paragoni. E’ una situazione diversa. Ecco perché penso che non possiamo paragonare queste sfide”.

Biden il mese scorso ha chiesto al Congresso di approvare ulteriori 24 miliardi di dollari in spese di emergenza per l’Ucraina e altre necessità internazionali. Anche se al Senato c’è un sostegno bipartisan al pacchetto di finanziamenti, non c’è ancora alcun segno che la Camera guidata dai repubblicani sia d’accordo.

Zelenskyj si recherà a Washington, DC, dove avrà colloqui con Joe Biden alla Casa Bianca, oltre a una visita a Capitol Hill.

Il viaggio di Zelenskyj in Campidoglio questa settimana gli dà la possibilità di fare una proposta personale ai legislatori scettici per approvare maggiori aiuti per la guerra. Il leader ucraino dovrebbe parlare ad un incontro con tutti i senatori, anche se un incontro simile non è previsto per la Camera.