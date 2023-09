Usa. I repubblicani del Senato chiedono maggiori aiuti all’Ucraina. E’ importante la sua vittoria

AgenPress – Il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell continua a spingere affinché gli Stati Uniti forniscano maggiori aiuti all’Ucraina in vista della visita del presidente Volodymyr Zelensky in Campidoglio.

McConnell ha affermato che “la nostra nazione ha un interesse fondamentale nella vittoria dell’Ucraina e nella sicurezza europea” durante i suoi interventi.

Ha suggerito che l’amministrazione Biden debba affrontare la questione con più fervore, ma le sue parole erano rivolte anche ai membri del suo stesso partito che si sono rifiutati di fornire ulteriore assistenza alla nazione assediata. McConnell ha sostenuto che “il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina non viene distratto dalla concorrenza con la Cina ma contribuisce materialmente ad essa”.

Ha respinto le argomentazioni a favore del taglio degli aiuti, suggerendo che l’amministrazione dovrebbe fare lo stesso.

“Spero che questa amministrazione utilizzi il briefing riservato del Senato di questa sera per iniziare a discutere di questo caso. Domani mi unirò ai colleghi nell’accogliere il presidente Zelensky in Campidoglio. Continuerò a sostenere personalmente la causa a favore di un sostegno duraturo alla causa ucraina, non per beneficenza ma per concentrarmi primariamente sugli interessi degli americani”.

L’amministrazione Biden ha recentemente chiesto al Congresso 24 miliardi di dollari in più in assistenza a Kiev, inclusi 13 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza, poiché il presidente e altri alti funzionari dell’amministrazione hanno promesso di continuare gli aiuti statunitensi “per tutto il tempo necessario”.

Ma alcuni membri del partito repubblicano hanno sollevato dubbi su quanto sostegno bipartisan ci sia affinché somme così ingenti di aiuti continuino. Un numero crescente di repubblicani ha iniziato a mettere in dubbio l’opportunità di spendere miliardi di dollari in Ucraina e ha chiesto un maggiore controllo .