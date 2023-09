Onu. Guterres, l’umanità ha “aperto le porte all’inferno” scatenando il peggioramento delle ondate di caldo

AgenPress – L’umanità ha “aperto le porte all’inferno” permettendo alla crisi climatica di peggiorare, ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite in un vertice sul clima dei leader che ha visto rabbiose denunce dell’industria dei combustibili fossili, ma che è stato indebolito dall’assenza di molti dei maggiori paesi emettitori di carbonio.

António Guterres ha aperto il vertice delle Nazioni Unite sulle ambizioni climatiche con un attacco lacerante ai paesi ricchi e all’industria dei combustibili fossili per la loro ponderosa risposta alla crisi climatica.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha affermato che il mondo è “decenni indietro” nella transizione verso l’energia pulita. “Dobbiamo recuperare il tempo perduto con la lentezza, le pressioni e la nuda avidità di interessi radicati che racimolano miliardi dai combustibili fossili”, ha detto Guterres, aggiungendo che alcune aziende di combustibili fossili si sono imbarcate in un “vergognoso” tentativo di ostacolare il transizione.

I paesi ricchi devono portare le loro emissioni che provocano il riscaldamento del pianeta a zero il più vicino possibile al 2040, ha affermato Guterres, un compito che una recente analisi delle Nazioni Unite ha rilevato è ben fuori strada, così come fornire i finanziamenti promessi per il clima alle nazioni più povere e vulnerabili che hanno finora è mancato.

“Molte delle nazioni più povere hanno tutto il diritto di essere arrabbiate, arrabbiate perché stanno soffrendo maggiormente a causa di una crisi climatica che non hanno fatto nulla per creare, arrabbiate perché i finanziamenti promessi non si sono materializzati e arrabbiate perché i loro costi di finanziamento sono alle stelle”.

Guterres ha affermato che “l’umanità ha aperto le porte dell’inferno” scatenando il peggioramento delle ondate di caldo, delle inondazioni e degli incendi boschivi osservati in tutto il mondo e che un futuro “pericoloso e instabile” con un riscaldamento globale di 2,8°C, rispetto all’era preindustriale, è atteso senza azione radicale. “Il futuro dell’umanità è nelle nostre mani”, ha detto. “Dobbiamo accelerare il ritmo, trasformare i piani in azioni e invertire la tendenza”.

Ai leader di oltre 100 paesi è stato chiesto di prendere parte al vertice sulle ambizioni climatiche, con inviti estesi a coloro che secondo le Nazioni Unite “hanno nuove e migliori ambizioni sul clima”. A testimonianza della carenza di sforzi necessari per evitare un cambiamento climatico disastroso, la maggior parte dei maggiori emettitori di carbonio del mondo erano assenti, tra cui Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e Xi Jinping, presidente della Cina – leader dei due maggiori inquinatori. .

Assenti anche il francese Emmanuel Macron, l’indiano Narendra Modi e il britannico Rishi Sunak, che è stato al centro di intense critiche dopo aver annunciato un indebolimento delle politiche del Regno Unito per raggiungere emissioni nette pari a zero. “La loro assenza è indicativa del fatto che non stiamo prendendo sul serio la portata del compito in questo momento”, ha detto Kelly Sims Gallagher, preside della Fletcher School della Tufts University ed ex consigliere della Casa Bianca. “Se fossimo seri, oggi sarebbero tutti al tavolo. È preoccupante.”

Il vertice stesso conteneva alcune feroci denunce dell’industria dei combustibili fossili, in netto contrasto con le precedenti sottigliezze diplomatiche che avevano attenuato tali critiche nei precedenti forum delle Nazioni Unite. Ci sono stati applausi in sala quando Gavin Newsom, governatore della California, ha affermato che “questa crisi climatica è una crisi dei combustibili fossili”.

“Non è complicato. È la combustione del petrolio. E’ la combustione del gas. È la combustione del carbone. E dobbiamo richiamarlo”, ha detto Newsom. “Per decenni e decenni, l’industria petrolifera ha preso in giro ognuno di noi in questa stanza. Hanno comprato i politici. Il loro inganno e la loro negazione, risalenti a decenni fa, hanno creato le condizioni che persistono qui oggi”.

Gabriel Boric, presidente del Cile, ha affermato che “ dobbiamo lasciarci alle spalle i combustibili fossili” e ha criticato il “greenwashing” da parte delle grandi imprese, mentre Kausea Natano, primo ministro di Tuvalu, una nazione insulare del Pacifico a grave rischio a causa dell’innalzamento del livello del mare, ha chiesto un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili. “Più a lungo rimaniamo dipendenti dai combustibili fossili, più a lungo ci impegniamo verso il declino reciproco”.