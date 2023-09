Onu. Blinken, la Russia ha commesso ogni giorno in Ucraina crimini contro l’umanità. Una guerra feroce

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sottolineato l’orribile bilancio umano della guerra in corso in Ucraina mentre l’amministrazione Biden cerca di mantenere il sostegno a Kiev.

In un intervento ad una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Blinken ha parlato in modo molto dettagliato della visita alla città di Yahidne, precedentemente occupata, durante il suo recente viaggio in Ucraina, dove i soldati russi hanno radunato più di 300 abitanti del villaggio – “per lo più donne, bambini e anziani”. – e li ha imprigionati nel seminterrato di una scuola per quasi un mese, “usandoli come scudi umani”.

Ha descritto di aver visto “due elenchi di nomi scritti a mano sul muro del seminterrato. Uno era per gli abitanti del villaggio che le forze russe avevano giustiziato. L’altro, per le persone che morirono nel seminterrato”. “La vittima più anziana aveva 93 anni. Il più giovane – sei settimane”, ha continuato Blinken.

“I russi consentivano la rimozione dei corpi solo una volta al giorno, quindi bambini, genitori, mariti e mogli erano costretti a trascorrere ore accanto ai cadaveri dei loro cari”.

“Comincio da qui perché, dalla comoda distanza di questa Camera, è davvero facile perdere di vista cosa significano le vittime ucraine dell’aggressione russa”, ha detto Blinken.

“Questo è quello che è successo in un solo edificio, in una comunità in Ucraina. Ce ne sono tanti altri simili.”

Il funzionario statunitense ha continuato parlando dei recenti attacchi da parte della Russia. “Solo nell’ultima settimana, la Russia ha bombardato condomini a Kryvyi Riv, ha bruciato depositi di aiuti umanitari a Lviv, ha demolito silos di grano a Odessa, ha bombardato otto comunità a Sumy in un solo giorno”.

“Questo è ciò che vivono ogni giorno le famiglie ucraine. È quello che hanno vissuto durante tutti i 575 giorni di questa invasione su vasta scala. È ciò che sopporteranno domani, e dopodomani, finché la Russia intraprenderà questa guerra feroce”.

Lo sforzo del massimo diplomatico statunitense di concretizzare l’orribile realtà della guerra arriva prima del viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, DC , e mentre l’amministrazione si prepara a una potenziale battaglia sui finanziamenti con il Congresso per il continuo sostegno alla guerra.

Blinken ha anche parlato ampiamente delle violazioni dell’ordine internazionale da parte della Russia, dicendo agli altri membri delle Nazioni Unite: “È difficile immaginare un paese che dimostri più disprezzo per le Nazioni Unite e tutto ciò che rappresenta. Questo, da un paese con un seggio permanente in questo Consiglio”.