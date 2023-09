Magi (+Europa), Meloni voleva appaltare a Saied la gestione dei migranti, alla faccia dei diritti umani

AgenPress – “Non solo Giorgia Meloni ha cercato di appaltare a Saied la gestione dei migranti, alla faccia del rispetto dei diritti umani, ma sta anche scaricando il peso su sindaci e comunità locali, senza alcun riguardo né per i cittadini italiani né per i migranti: un fallimento totale”.

Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Sul piano europeo ha rifilato, come si dice a Roma, una gran bella sola a Ursula von der Leyen, la quale con spregiudicatezza si è fatta coinvolgere nel bluff del memorandum con la Tunisia mettendo in imbarazzo tutta la Commissione. Sul piano interno, invece, aumentare il numero dei CPR ed estendere la permanenza dei migranti fino a 18 mesi vuol dire non conoscere i dati degli ultimi anni che dimostrano che, prolungando la detenzione, non aumentano affatto i rimpatri, anzi il sistema si intasa e semplicemente si tengono in detenzione amministrativa le persone in una sorta di limbo crudele prolungando il quale non si ottiene nulla se non fare del male a qualcuno”.