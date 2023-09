Azerbaigian. Dopo operazione contro le forze armene raggiunto l’accordo di cessate il fuoco per il Nagorno-Karabakh separatista

AgenPress – E’ stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco con l’Azerbaigian per porre fine a due giorni di combattimenti nella regione separatista del Nagorno-Karabakh.

L’accordo doveva entrare in vigore alle 13:00 ora locale (09:00 GMT), e i colloqui tra i funzionari azeri e le autorità di etnia armena della regione separatista sulla sua “reintegrazione” in Azerbaigian sarebbero dovuti svolgersi giovedì nella città azera di Yevlakh.

L’accordo è stato raggiunto attraverso negoziati con il contingente russo di mantenimento della pace nella regione, hanno detto i funzionari locali. Prevede il ritiro delle unità militari e delle attrezzature armene dal Nagorno-Karabakh, nonché il disarmo delle forze di difesa locali, ha confermato il Ministero della Difesa dell’Azerbaigian.

Ciò avviene il giorno dopo che l’Azerbaigian ha lanciato un’operazione militare nel Nagorno-Karabakh e ha usato il fuoco di artiglieria pesante sulle posizioni armene, un attacco che secondo i funzionari locali ha ucciso almeno 32 persone e altre 200 ferite.

Il ministero della Difesa dell’Azerbaigian ha dichiarato di aver avviato una campagna “antiterrorismo” nella regione, un’enclave di etnia armena riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian e che è stata la causa di due guerre tra i vicini negli ultimi tre decenni, la maggior parte recentemente nel 2020.

Gegham Stepanyan, difensore civico del Nagorno-Karabakh, ha detto che almeno sette civili sono stati uccisi, tra cui due bambini, e almeno altri 35 sono rimasti feriti nell’operazione dopo che i media armeni e le autorità locali hanno riferito di pesanti bombardamenti sulla capitale regionale di Stepanakert.

Le tensioni ribollono nella regione da mesi, dopo che le truppe azere hanno bloccato il corridoio Lachin a dicembre, tagliando l’unica strada che collega il Nagorno-Karabakh all’Armenia e impedendo l’importazione di cibo ai suoi circa 120.000 abitanti.

Le forze russe, schierate nel Nagorno-Karabakh secondo i termini del cessate il fuoco del 2020, hanno il compito di prevenire lo scoppio di un nuovo conflitto. Ma Mosca è stata accusata di non essere in grado o di non voler intervenire per proteggere l’Armenia, suo alleato a lungo termine , di fronte alla continua aggressione da parte dell’Azerbaigian.

Le autorità del Karabakh hanno affermato di aver chiesto colloqui immediati con l’Azerbaigian, in mezzo ai continui bombardamenti sulla regione.

L’offensiva dell’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh cesserà se i separatisti armeni “deporranno le armi”, ha dichiarato il presidente azero Ilham Aliyev in una telefonata con il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Il capo di Stato azero ha detto che le misure antiterroristiche saranno interrotte se (i separatisti armeni) deporranno le armi e saranno disarmati”, ha dichiarato la presidenza azera in un comunicato.

“La popolazione civile e le infrastrutture non vengono prese di mira, ma vengono distrutti solo obiettivi militari legittimi”. Queste sono state le sue prime dichiarazioni dopo l’offensiva lanciata ieri. Secondo Aliyev, i rappresentanti degli armeni che vivono nel Nagorno-Karabakh sono stati invitati al dialogo “diverse volte” dalla presidenza azera per “discutere la questione della reintegrazione” nell’Azerbaigian “ma hanno rifiutato”.

Il presidente azero ha affermato che l’esercito ha lanciato l’operazione dopo che “civili e poliziotti” sono stati uccisi nell’esplosione di mine nella regione martedì, accusando i sabotatori armeni di aver piazzato gli ordigni esplosivi. Ha inoltre affermato che le “cosiddette elezioni presidenziali” organizzate dai separatisti armeni il 9 settembre erano “una continuazione delle provocazioni deliberate contro la sovranità dell’Azerbaigian” e avevano portato a questa operazione militare.