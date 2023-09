Ucraina. 50 bambini deportati illegalmente in Russia sono tornati a casa. Rapiti oltre 16mila

AgenPress – I bambini ucraini che erano stati deportati illegalmente in Russia sono arrivati ​​in Bielorussia , dove i media statali hanno pubblicato fotografie che li mostravano mentre sventolavano bandiere bielorusse e erano affiancati dalla polizia antisommossa.

I 48 bambini provengono dalle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia, che Mosca sostiene di aver annesso.

Nelle foto pubblicate martedì, i bambini sono stati mostrati con in mano la bandiera rossa e verde della Bielorussia , circondati dalla polizia e dalla polizia antisommossa. Secondo l’agenzia di stampa statale Belta, i bambini hanno “ringraziato” le autorità bielorusse.

Migliaia di bambini sono stati rapiti e portati in Russia dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio dello scorso anno.

Secondo il governo ucraino, 16.226 bambini sono stati deportati in Russia , di cui 10.513 ritrovati, e più di 300 sono tornati. Alcuni temono che il numero dei dispersi potrebbe essere sottostimato.

I funzionari bielorussi hanno precedentemente negato le accuse secondo cui il paese era coinvolto nell’allontanamento illegale di bambini dall’Ucraina.

Ma martedì Belta ha riferito che l’allontanamento dei bambini dall’Ucraina è stato organizzato da un ente di beneficenza bielorusso – sostenuto dal presidente Alexander Lukashenko – che in precedenza aveva organizzato programmi sanitari per i bambini ucraini in Bielorussia.

“Il presidente, nonostante le pressioni esterne, ha detto che questo importante progetto umanitario dovrebbe continuare”, ha detto all’agenzia di stampa statale Alexei Talai, il capo dell’organizzazione benefica. Ha detto che “tutto il popolo bielorusso” vuole aiutare “i bambini delle città e dei paesi in rovina nei nuovi territori della Russia”.

A giugno, esponenti dell’opposizione bielorussa hanno fornito alla Corte penale internazionale (CPI) materiali che secondo loro mostravano più di 2.100 bambini ucraini provenienti da almeno 15 città ucraine occupate dai russi che erano stati trasferiti con la forza in Bielorussia con l’approvazione di Lukashenko.

Pavel Latushka, ex ministro della cultura bielorusso, spera che il materiale spinga la Corte penale internazionale a emettere un mandato di arresto per Lukashenko, come ha fatto con il presidente russo Vladimir Putin.

“Stiamo vedendo sempre più prove relative al trasferimento illegale di bambini ucraini in Bielorussia e questo continuerà fino a quando le organizzazioni internazionali non reagiranno e fermeranno Minsk”, ha detto Latushko all’AP.

A marzo la Corte penale internazionale dell’Aia ha incriminato Putin e la commissaria russa per l’infanzia, Maria Lvova-Belova, per il rapimento di massa di bambini ucraini.

Tra i presunti rapiti figurano bambini prelevati da istituti statali ucraini nelle aree occupate, bambini i cui genitori li avevano mandati in “campi estivi” gestiti dai russi dai quali non sono mai tornati, bambini i cui genitori sono stati arrestati dalle autorità di occupazione russe.