Onu. Zelensky, prepariamo vertice mondiale sulla pace. Lungo applauso al termine del suo discorso

AgenPress – Zelensky ha annunciato all’Assemblea generale dell’Onu che il suo Paese sta preparando un “vertice mondiale per la pace” al quale vuole invitare tutti i leader mondiali contrari all'”aggressione” dell’Ucraina da parte della Russia. “A Hiroshima, Copenaghen e Gedda hanno avuto luogo importanti discussioni e scambi sull’attuazione di un piano di pace. E ora stiamo preparando un vertice mondiale sulla pace. Invito tutti voi – tutti coloro che non tollerano alcuna aggressione – a preparare congiuntamente questo vertice.

Zelensky ha annunciato che intende presentare domani al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i dettagli del piano di pace ucraino, illustrato via video in linea generale al Palazzo di Vetro lo scorso anno. Il presidente ucraino ha detto che più di 140 Stati e organizzazioni internazionali hanno sostenuto in tutto o in parte la formula. “La formula di pace ucraina sta diventando globale. È pronta ad offrire soluzioni e misure che risolveranno tutto ciò che la Russia ha utilizzato come arma contro l’Ucraina e i vostri Paesi”.

Punto chiave del discorso di Zelensky era avvertire la comunità internazionale che l’esito della guerra avrebbe toccato tutti loro. L’obiettivo della Russia, ha detto, è quello di trasformare l’Ucraina in “un’arma contro di voi, contro l’ordine internazionale basato sulle regole”.

La formula di pace che delinea da mesi non riguarda solo l’Ucraina, ma anche il resto del mondo.

Quindi il discorso era chiaro e mirava direttamente ai paesi – molti dei quali nel Sud del mondo – che finora sono rimasti in disparte.

“Non ci si può fidare del male, basta chiedere a Prigozhin”, ha detto Zelenskyj, riferendosi all’ex capo di un gruppo militare privato che ha organizzato un ammutinamento contro Putin ed è morto in un incidente aereo due mesi dopo.

Zelensky conclude il suo discorso sperando che la guerra della Russia sia l’ultima al mondo, dicendo “Slava Ukraini” mentre lascia il palco, salutato da un lungo applauso.