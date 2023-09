Onu. Zelensky: l’invasione russa non riguarda solo l’Ucraina. Dobbiamo agire uniti per sconfiggere l’aggressore. E’ una minaccia

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito i leader mondiali all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che l’obiettivo della Russia con la sua invasione “non riguarda solo l’Ucraina”.

In primo luogo, ha citato l’esempio del blocco russo dei porti del Mar Nero, che rende difficile per l’Ucraina la spedizione dei suoi cereali alimentari, sollevando preoccupazioni sull’aumento dei prezzi alimentari che contribuisce alla fame nel mondo.

“È chiaro: il tentativo della Russia di sfruttare come arma la carenza di cibo sul mercato globale in cambio del riconoscimento di alcuni, se non di tutti, i territori conquistati”, ha detto Zelensky. “La Russia sta lanciando i prezzi dei prodotti alimentari come armi. Il loro impatto si estende dalla costa atlantica dell’Africa al sud-est asiatico. E questa è una minaccia su vasta scala.”

Zelensky ha poi sottolineato che la Russia cercava di bloccare la fornitura di gas e petrolio ai paesi europei che dipendevano da essa, definendola “un’arma energetica”.

“Il Cremlino ha utilizzato il petrolio e il gas come armi per indebolire i leader di altri paesi”, ha detto, aggiungendo che “ora questa minaccia è ancora più grande”.

“Sta anche trasformando le centrali elettriche di altri paesi in vere e proprie bombe sporche. Guardate, per favore, cosa ha fatto la Russia alla nostra centrale elettrica di Zaporizhzhia: l’ha bombardata, occupata e poi ricatta gli altri con perdite di radiazioni”, ha continuato.

Zelensky ha sottolineato anche le relazioni della Russia con altri paesi. “Quando l’odio diventa un’arma contro una nazione, non si ferma mai lì. Ogni decennio la Russia inizia una nuova guerra. Parti della Moldavia e della Georgia rimangono occupate. La Russia ha ridotto la Siria in rovine”, ha detto. “La Russia ha quasi inghiottito la Bielorussia. Sta ovviamente minacciando il Kazakistan e gli altri stati baltici.”

L’obiettivo della Russia con la sua invasione è trasformare l’Ucraina in un’arma contro “l’ordine internazionale basato sulle regole. Molti seggi nell’aula dell’Assemblea Generale potrebbero diventare vuoti se la Russia avesse successo con il suo tradimento e la sua aggressività”, ha detto Zelenskyj, aggiungendo che la Russia deve essere fermata. “Dobbiamo agire uniti per sconfiggere l’aggressore. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo agire uniti per sconfiggere l’aggressore e concentrare tutte le nostre capacità ed energie nell’affrontare queste sfide. Così come si frenano le armi nucleari, allo stesso modo si deve frenare l’aggressore. Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l’Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l’aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare nessuna nazione”.