Onu. Zelensky, la Russia utilizza il cibo come arma. Ha deportato decine di migliaia di bambini, è un genocidio

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di utilizzare come arma l’approvvigionamento alimentare globale nella sua guerra in Ucraina durante il suo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

È la prima volta che il presidente ucraino si rivolge di persona all’assemblea. Ha detto che oltre alle munizioni e all’equipaggiamento militare, la Russia sta “armando molte altre cose”, come la fornitura di cibo, che ha un impatto su molti paesi, non solo sull’Ucraina.

Ha detto che le città portuali e le infrastrutture sono state oggetto di crescenti attacchi da parte della Russia.

“È chiaro il tentativo della Russia di sfruttare come arma la carenza di cibo sul mercato globale in cambio del riconoscimento di alcuni, se non di tutti, i territori conquistati. La Russia sta lanciando i prezzi dei prodotti alimentari come un’arma”.

Il presidente ha affermato che l’Ucraina sta lavorando per stabilire rotte terrestri per le esportazioni alimentari ucraine e ha esortato i leader a sostenere le iniziative.