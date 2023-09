Migranti. Conte, non possiamo accogliere tutti in modo indiscriminato. Blocco navale irrealizzabile

AgenPress – “Fermo restando che la prima cosa è non prendere in giro nessuno, ogni volta che c’è una passerella fa credere che ci sia una svolta, al consiglio europeo o Lampedusa tirando per la giacchetta la Von der Leyen, facendo decreto che non risolvono nulla. Ora ne hanno annunciato un altro. Non è con questo bluff, con questa continua illusione” che si risolve il problema. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Porta a Porta.

“Noi ci avviamo a un sistema pensionistico insostenibile, anche per questo serve il salario minimo. Abbiamo bisogno di quote di migranti ma se ci arrivano in modo indiscriminato ci ritroviamo con un governo incapace di gestire questi flussi e che non pensa all’integrazione, che è la parte più importante. La sostituzione etnica sono stupidaggini, dobbiamo preoccuparci di persone che contribuiscono alla nostra vita”.

“Il blocco navale non è realizzabile ed è una presa in giro ma non possiamo neanche dire oggi agli italiani, a noi stessi e agli europei, che noi possiamo offrire accoglienza a tutti i migranti”, ha aggiunto Conte. “E se non siamo in grado di offrire loro accoglienza adeguata, anche loro si ritrovano a vivere in condizioni non dignitose. E quelli che rimangono se sono in numero insostenibile non riusciranno mai a integrarsi perché il problema della migrazione è collegato all’integrazione”.

Conte parla anche della differenza tra il M5s e il Pd. “Il Pd è favorevole allo ius soli. Io concedo la cittadinanza sulla base dello ius scholae, dopo che hai fatto un percorso scolastico, conosci la nostra cultura ed è giusto che diventi cittadino italiano’.

“C’è un concetto che non è appaltato alla destra, il concetto di sovranità deve appartenere a tutti, tutti gli Stati hanno diritto a stabilire regole di ingresso e permanenza, è una pretesa che condivido, ma quello che mi distingue dalla destra è che fa propaganda, crea un’illusione, parla di blocco navale come soluzione”.