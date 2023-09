Memorandum Tunisia. Magi: è carta straccia per Saied. Meloni ha umiliato l’Europa, è scesa a patti con il regime

AgenPress – “L’ennesimo bluff di Meloni è servito: il memorandum sulla Tunisia infatti sta per diventare carta straccia visto che Saied pretende di ricevere risorse finanziarie per bloccare profughi e migranti senza garantire alcun impegno di riforma per la stabilità del Paese che governa in modo sempre più autocratico”.

Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “Come previsto, Giorgia Meloni ha rivenduto all’Europa come vittoria un accordo tutt’altro che chiuso e che finora è servito a Saied per ricattare Italia ed Ue, torturare i migranti e ricacciarli nel deserto per farli morire di fame e di sete”.

“Ma la cosa ancora più grave è che la falsa strategia di Meloni ha umiliato l’Europa che è dovuta scendere a patti con il regime tunisino in cambio di nulla: spiace che la presidente della Commissione von der Leyen si sia prestata a questa crudele farsa in cambio pensando di averne un beneficio in vista dei futuri equilibri politici europei.