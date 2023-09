Lidia Ravera: “Meglio non fare più figli, sono molto spaventata dalla catastrofe ambientale”

AgenPress. “Abolire le Frecce tricolore? Sì, eliminerei tutto quello che costa, non è necessario, è pericoloso e inquina. Con tutti i problemi che abbiamo, guardare le Frecce in cielo mi sembra superfluo. Non è disprezzo per il tricolore o sciacallaggio, per rispondere all’On. La Russa, purtroppo in questo Paese diventa tutto uno scontro tra opposti”.

Lo ha dichiarato Lidia Ravera, scrittrice e giornalista, intervenuta al microfono di Francesco Borgonovo durante il programma “ZTL” su Giornale Radio FM.

“Sono molto spaventata dal futuro e dalla catastrofe ambientale – ha aggiunto –. Sono in ansia per l’attuale situazione ecologica, penso proprio che abbiano ragione quei giovani che dicono di non voler avere figli per non mettere un essere umano in questa condizione. È un comportamento responsabile”.