Ucraina. Licenziati sei viceministri della Difesa, tra cui Hanna Maliar dopo nomina nuovo ministro. “È in corso una revisione completa”

AgenPress – Il governo ucraino ha deciso di licenziare sei viceministri della Difesa in seguito alla nomina di un nuovo ministro della Difesa all’inizio di questo mese.

Secondo la legge ucraina sugli organi esecutivi, quando un ministro viene licenziato, il primo viceministro e i viceministri vengono licenziati dal Gabinetto dei Ministri.

Fonti di alto livello nel governo ucraino hanno detto all’Ukrainska Pravda che tutti i viceministri si sono dimessi volontariamente su richiesta del neo ministro della Difesa Rustem Umierov e non torneranno alle loro posizioni. Sono attualmente in corso le consultazioni sui candidati alla carica di viceministro della Difesa. Una fonte vicina al ministero della Difesa ha detto: “È in corso una revisione completa”.

Il governo non ha fornito alcuna motivazione per i licenziamenti. Tra coloro che sono stati rimossi dal loro incarico c’è Hanna Maliar , che ha spesso pubblicato aggiornamenti pubblici sulla guerra della Russia

Lo ha annunciato su Telegram il capo di gabinetto del Consiglio del Ministri, Oleg Nemchinov. La decisione fa seguito alle dimissioni dell’ex ministro della Difesa Oleksii Reznikov.

“Nella riunione del 18 settembre, il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha adottato una risoluzione per licenziare: