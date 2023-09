Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Cgia Mestre smaschera banche”

AgenPress. “Uno studio attento e circostanziato della Cgia di Mestre ha dimostrato dati alla mano come le banche dal 2008 abbiano lucrato e che invece siano stati persi a vantaggio degli istituti di credito venti miliardi di euro.

Infatti anche allora vi era discrepanza tra tasso di interesse praticato in caso di prestito di denaro, vale a dire mutui, e quello praticato sui conti correnti dei risparmiatori, tuttavia non così elevato come oggi.

Il divario senza giustificato motivo è cresciuto e si è dilatato dal 2008 e ad oggi i risparmiatori italiani hanno perso 20 miliardi di euro a tutto vantaggio delle banche che non hanno corso rischio di impresa. Questo studio dimostra quanto sia giustificata e necessaria la norma che tassa gli extraprofitti delle banche”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.