Russia. Onu, dopo la guerra contro l’Ucraina, i diritti umani sono “significativamente peggiorati”

AgenPress – I diritti delle persone in Russia sono sostanzialmente peggiorati dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca lo scorso anno.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti in Russia, Mariana Katzarova , ha affermato che Mosca ha avviato una repressione sistematica contro i critici sin dall’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

“La situazione dei diritti umani nella Federazione Russa è notevolmente peggiorata dopo l’invasione dell’Ucraina”, ha affermato Katzarova nel suo primo rapporto.

Il drammatico degrado è arrivato dopo che “la situazione era già in costante declino negli ultimi due decenni”.

Katzarova lo scorso aprile è diventata il primo osservatore nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per esaminare la situazione dei diritti in Russia o in qualsiasi membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite .

Ha affermato che le autorità russe hanno “gravemente ridotto le libertà di associazione, riunione pacifica ed espressione” e indebolito l’indipendenza della magistratura e le garanzie di un giusto processo.

Katzarova ha affermato che le sanzioni “vengono applicate arbitrariamente contro i dissidenti e viene usata la forza contro i manifestanti pacifici”. Ha anche denunciato “l’uso persistente della tortura” e della violenza sessuale.

Nel riportato si legge: Sono aumentati sia la durezza delle recenti condanne penali sia il numero di persone condannate per accuse di matrice politica.

Katzarova ha detto che non le è stato concesso l’accesso in Russia, aggiungendo che Mosca ha cercato di “ostacolare” il suo lavoro.

Le sue scoperte si basano su consultazioni con più di 60 gruppi e individui per i diritti umani russi e internazionali, di persona, per telefono o online, e su quasi 100 contributi scritti.