Memorandum con Tunisia. Portavoce Ue, Stati membri ne erano conoscenza. Somma 150mln euro soggetta al Coreper

AgenPress – “Abbiamo lavorato con il Consiglio Ue sul Memorandum. Abbiamo cominciato un lavoro preliminare al Coreper del 19 aprile e a giugno il Consiglio europeo ha accolto il lavoro complessivo sul Memorandum e l’opportunità della missione della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Su queste basi a luglio è stato siglato il memorandum” e la Commissione “il 19 ha informato il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti )e il 20 il Consiglio Affari Esteri, ricevendo ampio sostegno”. Lo ha sottolineato una portavoce della Commissione Ue in merito alle fasi dell’approvazione dell’intesa in merito alla procedura di approvazione dei 150 milioni di euro che, secondo il Memorandum d’intesa, l’Ue è chiamata a versare alla Tunisia indipendentemente dall’accordo tra il Paese nordafricano e il Fmi.

L’esborso dei 150 milioni di euro per il sostegno finanziario alla Tunisia “tocca “il budget annuale 2023 della Commissione” e “la procedura per la sua approvazione è soggetta al Coreper”, ovvero all’organo che riunisce i Rappresentanti Permanenti in Ue.

Nota

Il Coreper I è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante permanente aggiunto del paese che esercita la presidenza del Consiglio “Affari generali”.

Ruolo

Il Coreper I prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio:

• agricoltura e pesca (solo le questioni finanziarie o le misure tecniche relative alla legislazione veterinaria, fitosanitaria o alimentare)

• competitività

• istruzione, gioventù, cultura e sport

• occupazione, politica sociale, salute e consumatori

• ambiente

• trasporti, telecomunicazioni e energia

I lavori del Coreper I sono preparati dal “Gruppo Mertens”. Questo gruppo informale contribuisce a formare una prima idea delle posizioni che le varie delegazioni degli Stati membri adotteranno in sede di Coreper.

Cosa è il Coreper?

Coreper sta per “comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea”. Il suo ruolo e le sue diverse formazioni sono illustrati all’articolo 240, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il Coreper è il principale organo preparatorio del Consiglio. Tutti i punti da includere nell’ordine del giorno del Consiglio (eccetto alcune questioni agricole) devono essere previamente esaminati dal Coreper, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

Il Coreper non è un organo decisionale dell’UE e gli accordi raggiunti al suo interno possono essere rimessi in discussione dal Consiglio, che è l’unico ad avere potere decisionale.

Compiti principali

coordina e prepara i lavori delle varie formazioni del Consiglio

garantisce la coerenza delle politiche dell’UE

elabora accordi e compromessi, che sono successivamente sottoposti all’adozione del Consiglio

Composizione e formazioni

Il Coreper è composto dai “rappresentanti permanenti” di ciascuno Stato membro, ossia gli ambasciatori presso l’UE dei rispettivi paesi, che esprimono la posizione dei loro governi.

Le due formazioni del Coreper (Coreper I e II) si riuniscono ogni settimana.