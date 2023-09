Iran. Liberati gli americani in cambio dei prigionieri iraniani e sblocco di 6 mld di dollari

I cinque iraniani, “tutti colpevoli di cimini minori”, hanno precisato fonti dell’amministrazione Usa, si chiamano Reza Sarhangpour e Kambiz Attar Kashani, entrambi accusati di aver violato le sanzioni Usa; Kaveh Lotfolah Afrasiabi, considerato un agente del governo di Teheran; Mehrdad Moein Ansari e Amin Hasanzadeh, colpevoli di aver collaborato con il ministero della Difesa e le forze armate iraniane.

Uno dei cinque americani rilasciati dall’Iran, Namazi, ha ringraziato Biden per le “scelte difficili” che hanno portato alla sua liberazione e per “aver messo la vita dei cittadini americani al di sopra della politica”.

La decisione del capo della Casa Bianca di fare affari con uno dei più acerrimi nemici degli Stati Uniti, in effetti, è stata fortemente attaccata dai repubblicani e dalle organizzazioni per i diritti che la considerano un pericoloso precedente. L’amministrazione ha garantito che non si tratta di un riscatto e che i fondi – proventi della vendita di petrolio iraniano alla Corea del Sud inviati attraverso il Qatar – potranno essere usati dall’Iran solo a scopo umanitario. “Monitoreremo con attenzione”, ha assicurato il segretario americano Antony Blinken che, dopo una commovente telefonata con i cittadini rilasciati, ha sottolineato che “non c’è priorità più alta per questa amministrazione che riportare gli americani a casa”.

“Oggi, cinque americani innocenti imprigionati in Iran stanno finalmente tornando a casa”, ha detto il presidente americano Joe Biden dopo l’atterraggio del loro aereo a Doha. Ha detto che tutti e cinque hanno sopportato “anni di agonia, incertezza e sofferenza”.

Biden ha anche annunciato nuove sanzioni statunitensi contro l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e il ministero dell’intelligence iraniano per quello che, secondo lui, è stato il loro coinvolgimento in detenzioni illegali.

Siamak Namazi ha dichiarato in un comunicato: “Non sarei libero oggi, se non fosse stato per tutti voi che non avete permesso al mondo di dimenticarmi.

“Dal profondo del mio cuore, grazie. Grazie per essere la mia voce quando non potevo parlare da solo e per esserti assicurato di essere ascoltato quando ho raccolto la forza per urlare da dietro le mura impenetrabili della prigione di Evin.”