Fratoianni: Caos migranti, scelte Governo sbagliate e inefficaci. Disperazione non si ferma con slogan

AgenPress. “Caos Migranti? Il Governo ha messo in campo politiche completamente sbagliate, ingiuste ma anche del tutto inefficaci, per una questione semplice: siamo di fronte a un grande fenomeno strutturale, non un’emergenza, quindi non si può affrontare come tale. Cosa fare? Il contrario di quello che fanno”.

Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, intervenuto al microfono di Francesco Borgonovo durante il programma “ZTL” su Giornale Radio FM.

“La vedo molto male per il nostro Paese, per i migranti che arrivano e si trovano in condizioni molto pesanti, ma anche per i cittadini italiani, soprattutto quelli di Lampedusa, gravati di un peso che non dovrebbe essere scaricato solo su di loro – ha aggiunto Fratoianni –. La disperazione non si ferma con gli slogan, né tantomeno con i blocchi navali. Le soluzioni che propone il governo le abbiamo già sperimentate per tanti anni. Occorre capire le cause del fenomeno e ridurle, organizzare sistema di accoglienza razionale, mentre Decreto Cutro lo rende inefficace”, ha concluso Fratoianni.