Codacons: bene stretta su sicurezza stradale, ma servono norme ad hoc su influencer e youtuber alla guida

AgenPress. Il Codacons accoglie con favore le novità in tema di Codice della strada approvate oggi dal Governo, ma chiede misure più incisive contro chi realizza contenuti social alla guida di una vettura e maggiori controlli sulle strade.

“Appoggiamo la stretta in tema di sicurezza stradale e qualsiasi misura tesa a sospendere la patente a chi mette a rischio la propria vita e quella altrui attraverso comportamenti pericolosi alla guida – spiega il presidente Carlo Rienzi – Crediamo tuttavia che servano misure specifiche anche verso chi, come influencer e youtuber, usa il cellullare alla guida per realizzare video e contenuti da pubblicare sui social network, comportamenti sempre più diffusi tra i giovani come purtroppo dimostrano incidenti e recenti tragedie avvenute in Italia”.

“Il problema reale tuttavia è un altro: in assenza di un incremento dei controlli lungo le strade e senza un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio, qualsiasi inasprimento delle pene sarà del tutto inutile, perché i trasgressori continueranno a violare le regole nella certezza di farla franca” – conclude Rienzi.