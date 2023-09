Zelensky parlerà all’Assemblea Generale Onu per chiedere maggiore sostegno ai leader mondiali

AgenPress – I leader mondiali si incontreranno a New York a partire da lunedì 18 settembre per le riunioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà di persona per chiedere maggiore sostegno all’Ucraina mentre continua a condurre una controffensiva contro la Russia.

Obiettivo anche quello di convincere i paesi che non hanno preso una posizione ferma sulla guerra della Russia contro l’Ucraina a condannare la Russia con più forza.

Zelensky parlerà ai senatori durante la sua visita a Capitol Hill il 21 settembre. La visita avviene mentre il Congresso sta valutando una richiesta della Casa Bianca per ulteriori aiuti all’Ucraina, ma la sua approvazione rimane in dubbio, con il GOP ferocemente diviso sulla questione. Zelensky è intervenuto in una sessione congiunta lo scorso dicembre, ma l’opposizione ai finanziamenti all’Ucraina è cresciuta soprattutto all’interno del GOP della Camera.

Oltre a un discorso all’assemblea, Zelensky ha anche in programma di tenere diversi incontri con altri leader mondiali a New York, secondo persone a conoscenza dei piani. Successivamente il presidente ucraino si recherà a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.