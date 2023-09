Spie, hacker, informatori: come la Cina spia l’Occidente. Dallo spionaggio industriale e militare alle stazioni di polizia

AgenPress – Le autorità britanniche hanno arrestato un uomo che, secondo quanto riferito, spiava per la Cina all’interno del governo di Londra, suscitando nuovi timori su come Pechino raccoglie informazioni.

L’incidente fa seguito alle accuse all’inizio di quest’anno secondo cui la Cina avrebbe fatto volare un pallone di sorveglianza sugli Stati Uniti, provocando un furore diplomatico.

Ecco alcuni dei modi in cui la Cina ha lavorato per spiare l’Occidente negli ultimi anni:

Gli Stati Uniti hanno avvertito nel 2022 che il gigante asiatico rappresenta “la minaccia di spionaggio informatico più ampia, attiva e persistente” per il suo governo e il settore privato.

Secondo ricercatori e funzionari dell’intelligence occidentale, la Cina è diventata abile nell’hacking dei sistemi digitali delle nazioni rivali per raccogliere segreti commerciali.

Nel 2021, gli Stati Uniti, la NATO e altri alleati hanno affermato che la Cina aveva impiegato “hacker a contratto” per sfruttare una violazione nei sistemi di posta elettronica di Microsoft, consentendo agli agenti di sicurezza statali l’accesso a informazioni sensibili.

Secondo dichiarazioni del governo americano e resoconti dei media, le spie cinesi hanno anche violato il dipartimento dell’energia degli Stati Uniti, le società di servizi pubblici, le società di telecomunicazioni e le università.

Anche gli Stati Uniti hanno i propri modi di spiare la Cina, impiegando tecniche di sorveglianza e intercettazione, nonché reti di informatori.

Nel settore tecnologico si teme che le aziende statali cinesi siano obbligate a condividere informazioni con il proprio governo.

Nel 2019, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il colosso tecnologico Huawei di aver cospirato per rubare segreti commerciali statunitensi, tra gli altri reati.

Washington ha vietato all’azienda di fornire sistemi governativi statunitensi e ha fortemente scoraggiato l’uso delle sue apparecchiature nel settore privato per il timore che potessero essere compromesse. Huawei ha sempre negato le accuse.

Anche TikTok, sviluppata dalla cinese ByteDance, anima il dibattito politico occidentale, con alcuni legislatori che chiedono un divieto assoluto dell’app per timori sulla sicurezza dei dati.

Secondo esperti, legislatori statunitensi e resoconti dei media, Pechino si è appoggiata ai cittadini cinesi all’estero per raccogliere informazioni e rubare tecnologie sensibili.

Uno dei casi di più alto profilo è stato quello di Ji Chaoqun, che a gennaio è stato condannato a otto anni di prigione negli Stati Uniti per aver condiviso informazioni su possibili obiettivi di reclutamento con l’intelligence cinese.

Ji è stato accusato di aver fornito informazioni su otto persone al ministero della sicurezza della provincia di Jiangsu, un’unità di intelligence accusata di essere coinvolta nel furto di segreti commerciali statunitensi.

L’anno scorso, un tribunale statunitense ha condannato un ufficiale dell’intelligence cinese a 20 anni di prigione per aver rubato tecnologia da aziende aerospaziali statunitensi e francesi.

L’uomo, di nome Xu Yanjun, è stato giudicato colpevole di aver svolto un ruolo di primo piano in un piano quinquennale sostenuto dallo stato cinese per rubare segreti commerciali a GE Aviation, uno dei principali produttori di motori aeronautici al mondo, e al gruppo francese Safran.

Nel 2020, un tribunale statunitense ha incarcerato l’ingegnere della Raytheon Wei Sun – cittadino cinese naturalizzato statunitense – per aver portato in Cina informazioni sensibili su un sistema missilistico americano su un laptop aziendale.

Gli agenti cinesi avrebbero corteggiato le élite politiche, sociali e imprenditoriali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Secondo il Sunday Times, la presunta spia britannica arrestata sabato aveva contatti con parlamentari del partito conservatore al potere mentre lavorava come ricercatrice parlamentare e si è occupata di politica internazionale, comprese le relazioni con Pechino.

Il sito di notizie statunitense Axios ha condotto un’indagine nel 2020 sostenendo che uno studente cinese iscritto a un’università della California aveva sviluppato legami con una serie di politici statunitensi sotto gli auspici della principale agenzia di spionaggio civile di Pechino.

Un’altra tecnica utilizzata dagli agenti cinesi è quella di diffondere conoscenze privilegiate sugli oscuri meccanismi interni del Partito Comunista e di far sì che l’accesso ai massimi leader possa attirare obiettivi occidentali di alto profilo, dicono i ricercatori.

L’obiettivo è stato quello di “fuorviare i leader mondiali riguardo alle ambizioni (di Pechino)” e far loro credere che “la Cina si sarebbe sollevata pacificamente, forse anche democraticamente”.

Pechino ha anche esercitato pressioni sulle comunità cinesi all’estero e sui media affinché sostengano le sue politiche su Taiwan e mettano a tacere le critiche nei confronti delle repressioni di Hong Kong e dello Xinjiang.

Nel settembre 2022, la ONG Safeguard Defenders con sede in Spagna ha affermato che la Cina aveva creato 54 “stazioni di polizia” all’estero in tutto il mondo, presumibilmente per prendere di mira i critici del Partito Comunista. Pechino ha negato le affermazioni. A novembre i Paesi Bassi hanno ordinato alla Cina di chiudere due “stazioni di polizia”.

Un mese dopo, la Repubblica Ceca ha dichiarato che la Cina aveva chiuso due di questi centri a Praga.