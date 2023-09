Migranti. Schlein, quello che sta accadendo a Lampedusa dimostra fallimento della destra. Serve condivisione europea

AgenPress – “La destra ha messo la firma su tutte le politiche che hanno prodotto l’incapacità di gestire questo fenomeno, a partire dal fatto che non ha mai battagliato in Europa per una condivisione fra tutti i Paesi dell’accoglienza”.

Lo ha detto a Bari la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del confronto su Pnrr e autonomia differenziata organizzato dal Pd Puglia, in riferimento alla situazione di emergenza legata ai numerosi arrivi di migranti negli ultimi giorni in Sicilia.

“Quello che sta accadendo, il dramma di questi giorni a Lampedusa, dimostra il fallimento totale delle politiche della destra. Spero che oggi Giorgia Meloni parli di questo con la Commissione europea, perché noi abbiamo fatto una battaglia per superare le regole che bloccano i richiedenti asilo nel primo Paese di approdo, spesso l’Italia”.

“L’abbiamo fatta noi questa battaglia, loro – ha aggiunto la segretaria del Pd – non l’hanno mai fatta, perché non hanno il coraggio di dire ai loro alleati nazionalisti che bisogna condividere le responsabilità, che serve la solidarietà europea, che non si possono volere soltanto i benefici di far parte dell’Unione europea se non si condividono le responsabilità che ne derivano”.