Renzi. Sui migranti il governo ha preso in giro tutti. Non si respinge chi sta in mare, lo salvi

AgenPress – “Tu non devi respingere chi sta in mare, vai e lo salvi. Questa è la storia dell’Italia. L’Italia salva le persone in mare. La nostra cultura è che non li facciamo affogare, come dicevano in passato Salvini e la Meloni. Non stanno gestendo questo tema. In Italia sta chi può e ha voglia di lavorare. La prima cosa da fare è mandare i bambini a scuola”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo alla festa di Open.

“La destra sull’immigrazione ci ha preso tutti in giro: Salvini nel 2020 a fronte dell’1% degli sbarchi rispetto ad oggi faceva duecento tweet, adesso non fa più tweet. Meloni e Salvini hanno perso la faccia sull’immigrazione, punto, è un dato di fatto”.

Matteo Renzi ha confermato che si candiderà alle prossime elezioni europee del 2024. “Mi candido nel nord-ovest”, ha aggiunto. “Se il Pd si allea con il M5S perde, per avere la maggioranza deve allargarsi al centro”.