Polonia, Slovacchia e Ungheria contro l’UE. Esteso il divieto sulle importazioni di grano ucraino

AgenPress – Polonia, Ungheria e Slovacchia sfideranno l’Unione Europea ed estenderanno il divieto temporaneo imposto alle importazioni di grano ucraino.

Venerdì l’UE ha annunciato l’intenzione di sospendere il divieto temporaneo imposto all’esportazione di grano ucraino verso un numero selezionato di paesi dell’Europa orientale.

La misura temporanea adottata a maggio prevedeva il divieto delle importazioni di grano, mais, colza e semi di girasole ucraini verso Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia per contrastare il rischio che gli agricoltori di questi paesi venissero penalizzati.

L’Ucraina è un importante fornitore di grano e ha fatto affidamento sui suoi vicini per inviare esportazioni mentre non è stata in grado di utilizzare le rotte del Mar Nero.

Mentre il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj si è rallegrato per la notizia della Commissione Europea, il suo omologo polacco Mateusz Morawiecki non ha accolto con favore la decisione.

“Prolungheremo questo divieto nonostante il disaccordo dell’Unione europea”, ha detto il primo ministro Morawiecki.

“Non ascolteremo Berlino o von der Leyen, Tusk o Weber. Lo faremo perché è nell’interesse degli agricoltori polacchi”, ha continuato Morawiecki riferendosi ai leader europei.

Il portavoce del governo polacco, Piotr Muller, ha annunciato il piano del governo di introdurre immediatamente un regolamento che estende il divieto sulle importazioni di grano ucraino, sottolineando che la misura è stata presa “nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori polacchi”.

Anche l’Ungheria ha deciso di mantenere il divieto, dato che il primo ministro Viktor Orban ha annunciato sabato su “X”, i suoi piani per “prendere in mano la situazione”.

“I prodotti agricoli ucraini destinati all’Africa stanno inondando i mercati dell’Europa centrale. I burocrati di Bruxelles ancora una volta chiudono un occhio sui problemi degli agricoltori europei, così Ungheria, Polonia e Slovacchia estendono il divieto di importazione su base nazionale”, ha sottolineato Orban.

Il Ministero dell’Agricoltura slovacco ha annunciato la sua decisione di estendere il divieto in un post su Facebook venerdì, citando la necessità di salvaguardare il “mercato interno” della Slovacchia.

La decisione dei tre paesi di applicare le proprie misure potrebbe far arrabbiare i funzionari dell’UE. Venerdì scorso, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha invitato i paesi a “lavorare sulla falsariga” del nuovo accordo e ad “astenersi da misure unilaterali” sulle importazioni di grano ucraino.