Libia. Le autorità isolano intere zone della città di Derna. Paura di contaminazione da cadaveri con riserve idriche limitate

Salem Al-Ferjani, direttore generale del servizio di ambulanza e di emergenza nella Libia orientale, ha affermato che solo le squadre di ricerca e soccorso potranno entrare nelle zone della città più colpite dalle inondazioni che, secondo le proiezioni ufficiali, hanno provocato almeno 11.000 morti. Molti cittadini hanno già lasciato volontariamente la città.

Il piano per chiudere la città è arrivato dopo che la Mezzaluna Rossa libica ha aumentato la sua stima del numero di morti e dispersi . L’ONU ha lanciato un appello per 71 milioni di dollari e ha affermato che 884.000 persone sono state colpite dalle inondazioni.

“I corpi ricoprono le strade, ritornano a riva e sono sepolti sotto edifici crollati e detriti. In sole due ore, uno dei miei colleghi ha contato più di 200 corpi sulla spiaggia vicino a Derna”, ha dichiarato in un briefing a Ginevra Bilal Sablouh, responsabile regionale della medicina legale per l’Africa del CICR. I sommozzatori stanno anche setacciando le acque costiere della città.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Comitato Internazionale della Croce Rossa hanno rilasciato venerdì una dichiarazione congiunta in cui esortano i libici a smettere di seppellire i morti nelle fosse comuni.

“Alcuni potrebbero muoversi rapidamente per seppellire i corpi, come nelle fosse comuni, in parte nel tentativo di gestire questa sofferenza, e talvolta per il timore che questi corpi rappresentino una minaccia per la salute”, si legge nella dichiarazione.

“Questo approccio può essere dannoso per la popolazione. Sebbene le autorità e le comunità locali possano essere sottoposte a un’enorme pressione affinché seppelliscano rapidamente i morti, le conseguenze di una cattiva gestione dei defunti includono disagio mentale di lunga durata per i membri della famiglia, nonché problemi sociali e legali”.

Molti libici chiedono che qualsiasi indagine ufficiale sulle cause del disastro abbia una componente internazionale per evitare un insabbiamento.

Elham Saudi, direttore degli avvocati per la giustizia in Libia, ha dichiarato che “è necessaria un’inchiesta internazionale per indagare e ritenere responsabili i responsabili, sia per negligenza che per corruzione, di questa tragedia. Una cosa che abbiamo imparato è che l’élite politica in Libia è incapace e riluttante a assumersi le proprie responsabilità.

“Abbiamo visto questo in azione in diverse occasioni negli ultimi giorni, incluso [il portavoce della Camera dei Rappresentanti] Aguila Saleh che ha detto ai libici ‘non dite se avessimo fatto questo o quello… questo è un disastro naturale’ nel suo primo discorso a la nazione dopo le inondazioni. L’impunità non potrà più essere la norma in Libia e certamente sappiamo dalle nostre ricerche e dalla protesta pubblica che noi libici non la tollereremo più”.