Iran. Anniversario della morte di Masha Amini. Arrestato e subito rilasciato il padre. Soldati contro manifestanti

“Le forze di sicurezza hanno arrestato Amjad Amini oggi e lo hanno riportato a casa dopo averlo minacciato di non celebrare l’anniversario della morte di sua figlia”, ha affermato La Rete per i diritti umani del Kurdistan.

Ciò è avvenuto mentre le forze di sicurezza iraniane erano dispiegate nella città natale di Mahsa Amini in previsione di disordini mentre in tutto il paese molti si preparavano a celebrare il primo anniversario della sua morte mentre era in custodia di polizia.

La morte di Amini, una 22enne arrestata per aver presumibilmente violato il codice di abbigliamento obbligatorio per le donne, ha scatenato mesi di proteste antigovernative che si sono trasformate nella più grande dimostrazione di opposizione alle autorità degli ultimi anni.

Più di 500 persone, tra cui 71 minorenni, sono state uccise, mentre centinaia sono rimaste ferite e migliaia sono state arrestate durante le proteste, che alla fine sono state represse dalle forze di sicurezza, hanno detto i gruppi per i diritti umani.

Le autorità iraniane hanno affermato che decine di membri del personale di sicurezza sono stati uccisi in quelle che hanno descritto come “rivolte” incitate da governi stranieri e media ostili.

Sette uomini sono stati giustiziati dopo essere stati giudicati colpevoli in casi legati alla protesta.

Nella città natale di Amini, nella provincia occidentale iraniana del Kurdistan, un attivista per i diritti umani ha detto che c’era una “forte presenza di forze di sicurezza”. Un altro attivista ha detto che un piccolo gruppo di manifestanti ha scandito slogan antigovernativi prima di disperdersi rapidamente.

Gli attivisti hanno parlato a condizione di anonimato, citando il timore di ritorsioni da parte del governo in un contesto di crescente repressione del dissenso con l’avvicinarsi dell’anniversario.

I post sui social media parlavano di dispiegamenti di forze di sicurezza in diverse città, principalmente in Kurdistan. Non è stato possibile verificare immediatamente le segnalazioni.

L’organizzazione Human Rights Watch (HRW) con sede a New York ha affermato che i familiari di almeno 36 persone uccise o giustiziate nella repressione sono stati interrogati, arrestati, processati o condannati al carcere nell’ultimo mese.

La ricercatrice senior di HRW sull’Iran, Tara Sepehri Far, ha dichiarato: “Le autorità iraniane stanno cercando di imporre un soffocamento al dissenso per impedire la commemorazione pubblica della morte in custodia di Mahsa Jina Amini, che è diventata il simbolo dell’oppressione sistematica delle donne, dell’ingiustizia e dell’impunità da parte del governo”.