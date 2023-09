Sondaggio globale. 86% delle persone vuole vivere in democrazia. Ma c’è chi preferisce i governi autoritari

AgenPress – L’86% delle persone in tutto il mondo vuole vivere in democrazia. Tuttavia, la gente è preoccupata per la capacità della democrazia di migliorare la propria vita. La direttrice globale dell’Advocacy, Natalie Samarasinghe, condivide i risultati dell’Open Society Barometer, il sondaggio globale annuale, che riflette le speranze e le preoccupazioni delle persone in merito al cambiamento climatico, alla disuguaglianza, alla democrazia.

Mentre la fiducia globale nella democrazia rimane forte, il sondaggio globale rileva che potrebbe esserci una crescente accettazione dei sistemi di governo autoritari tra le generazioni più giovani.

L’indagine è stata condotta in 30 paesi in tutto il mondo ed è rappresentativa di 5,5 miliardi di persone.

Nella prefazione dello studio, gli autori notano la “scoperta inquietante” secondo cui esiste una forte correlazione tra la fascia di età e la probabilità di credere che uno stile di governo autoritario sia un buon modo di gestire un paese.

Tra gli over 56, un quinto ha risposto che il “governo dell’esercito” è un buon modo di governare un paese. La percentuale di coloro che la pensano allo stesso modo è ancora più alta tra le persone di età compresa tra i 36 e i 55 anni, di cui un buon terzo è d’accordo. Questa percentuale continua a crescere solo tra le generazioni più giovani.

Tra quelli di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 42% ritiene che il governo dell’esercito sia un buon modo di governare un paese.

Lo stesso schema si è verificato tra coloro che ritenevano che avere un leader che non si preoccupa del parlamento o delle elezioni fosse un buon modo di governare un paese.

Nella categoria più anziana era d’accordo il 26%, nella categoria media il 32% e nella categoria più giovane il 35%.

Le differenze tra le nazionalità più inclini verso governi autoritari non sembravano essere strettamente basate sulle tradizionali divisioni tra Est e Ovest o tra ricchi e impoveriti.

Ad esempio, gli intervistati keniani erano meno propensi degli intervistati americani a concordare sul fatto che il governo dell’esercito, o un leader che non si preoccupa del parlamento o delle elezioni, sia un buon modo di governare un paese.

Tuttavia, nonostante coloro che ritenessero che un sistema di governo autoritario fosse un buon modo per governare un paese, una forte maggioranza globale continua a credere nei sistemi democratici.

Inoltre, la percentuale di americani che vedono i diritti umani come una forza positiva nel mondo, pari al 70%, è inferiore alla media globale del 72%.

Gli americani erano al di sotto della media globale per quanto riguarda il loro livello di preoccupazione sulle questioni legate al cambiamento climatico secondo le domande presentate dal sondaggio.