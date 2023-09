La popolazione ebraica nel mondo raggiunge i 15,7 milioni. 46% in Israele. 27 mila in Italia

AgenPress – Secondo i dati pubblicati in un rapporto dell’Agenzia Ebraica per Israele, la popolazione ebraica in tutto il mondo è salita a circa 15,7 milioni, segnando un modesto aumento rispetto ai 15,6 milioni dell’anno precedente. I dati si basano sulle statistiche compilate dall’esperto demografico ebreo Prof. Sergio DellaPergola dell’Università Ebraica di Gerusalemme.

Il Barometro 2023 si basa su sondaggi rappresentativi in ​​30 paesi, scelti per riflettere la diversità geografica, economica e politica. Questi paesi hanno una popolazione complessiva di oltre 5,5 miliardi di persone.

Il rapporto sarà pubblicato nell’American Jewish Year Book 2023, con particolare attenzione agli aggiustamenti apportati in risposta a nuove fonti di dati, inclusi i censimenti nazionali e le tendenze migratorie in diversi paesi con una significativa popolazione ebraica.

Attualmente ci sono 7.200.000 ebrei residenti in Israele, rispetto ai 7.080.000 dell’anno scorso. Circa 8,5 milioni di ebrei vivono fuori Israele, di cui 6,3 milioni negli Stati Uniti. Questi numeri sono stati rivalutati a seguito di un esame completo dei dati del sondaggio del Pew Research Center.

I recenti aggiustamenti a queste stime tengono conto di fattori quali modelli migratori significativi, in particolare in regioni come Russia e Ucraina , che sono state colpite dalle recenti ostilità. Le cifre fornite si riferiscono a individui che si identificano come ebrei per religione o in altro modo e non si associano ad un’altra religione. Inoltre, il numero totale di persone aventi diritto alla cittadinanza israeliana ai sensi della Legge del Ritorno in tutto il mondo ammonta ora a 25,5 milioni, di cui 7,7 milioni risiedono in Israele e 18 milioni vivono all’estero. Ci sono più di 500.000 israeliani che sono diventati cittadini ai sensi della Legge del Ritorno, ma non sono ufficialmente registrati come ebrei presso l’Autorità israeliana per la popolazione.

La percentuale di ebrei residenti in Israele ha registrato un leggero aumento, rappresentando ora il 46% della popolazione ebraica mondiale, segnando un aumento del mezzo punto percentuale rispetto ai dati corretti dell’anno precedente.

Dopo Israele, la comunità ebraica maggiore è negli Usa con circa 6.300.000 persone, seguita dalla Francia (440.000), dal Canada (398.000), dalla Gran Bretagna (312.000), dall’Argentina (171.000) e poi dalla Russia (132.000). In Italia, gli ebrei sono stimati in circa 27 mila, incluse alcune migliaia che non sono però iscritti alle Comunità della Penisola.

