Bordignon (Pres. Forum Associazioni Familiari): “Bene Meloni su denatalità. Fermare inverno demografico”

AgenPress. “Confidiamo che nella prossima Legge di Bilancio, il Governo inserisca misure in grado di contrastare la denatalità”. Lo afferma in una nota il Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Adriano Bordignon, secondo cui “alla politica, ora più che mai, è richiesto uno sforzo importante, in grado di invertire il calo delle nascite che sta interessando il nostro Paese e che avrà pesanti conseguenze anche sul PIL.

In tal senso – chiosa Bordignon – condividiamo l’appello del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri da Budapest ha ribadito la necessità di un cambiamento culturale per fermare l’inverno demografico. È quindi urgente affrontare il problema della denatalità in modo strutturale, altrimenti si avranno drammatiche ripercussioni sull’intera società.

Come Forum delle Associazioni Familiari, pertanto, proponiamo al Primo Ministro Meloni di farsi promotrice di una Conferenza Intergovernativa per la natalità in UE.

È fondamentale adottare un piano strategico europeo che consideri ogni risorsa per la natalità non una spesa bensì un investimento per la comunità.” – conclude Adriano Bordignon.