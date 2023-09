Assemblea Confindustria 2023. Bonomi: “Abbiamo deciso di non esprimere le nostre osservazioni sullo stato dell’economia”

AgenPress. “Abbiamo deciso di non esprimere le nostre osservazioni sullo stato dell’economia, sul PNRR, o sulla Manovra di bilancio che si avvicina. Lo faremo in altre sedi.

Oggi è la Giornata Internazionale della Democrazia: abbiamo, dunque, deciso di riflettere sull’importanza e sul valore di questo assetto distintivo del nostro vivere in comunità”.

Oltre duemila gli invitati all’auditorium Parco della Musica di Roma, tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. A partire dal capo dello Stato, Sergio Mattarella.

In scaletta, contrariamente a quanto avvenuto in altre occasioni non vi sono interventi del governo, né della premier Giorgia Meloni, presente in platea, né del ministro delle Imprese Adolfo Urso. Tra i volti noti anche quello di Marina Berlusconi.

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi durante l’Assemblea 2023.