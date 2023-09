Trento. Sabato 16 settembre corteo animalisti contro Fugatti, il “lager” Casteller ed uccisione lupi e orsi

Il presidente del Partito Animalista Europeo Stefano Fuccelli parla di un “giorno importante visto che precede l’apertura di una stagione venatoria mai così cruenta ed invasiva come annunciata per quest’anno considerate le leggi pro-caccia dell’attuale Governo con la complicità di alcune Regioni che consentono di sparare a tutte le specie in tutti i luoghi anche nelle riserve, valichi e centri abitati per tutto l’anno persino con l’utilizzo di archi e frecce, nonché l’ utilizzo di uccelli di richiamo .

Una politica senza scrupoli che non esita a sacrificare milioni di esseri senzienti alle logiche del profitto delle lobby dei cacciatori e delle industrie delle armi in cambio di mazzette e consenso elettorale”.