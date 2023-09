Migranti. Biffoni (Anci), rivedere subito il decreto Cutro. Senza programmazione si rischia il collasso dell’accoglienza

AgenPress – “Davanti a una sfida simile bisogna essere organizzati predisponendo hub statali di primissima accoglienza per i minori non accompagnati, rivedendo le modalità d’ingresso nel Paese, finanziando i posti Sai, rifinanziando il sistema dell’accoglienza, prevedendo un premio per i comuni che fanno accoglienza e una clausola di salvaguardia”.

Lo dice Matteo Biffoni, sindaco di Prato, e delegato dell’Anci per l’immigrazione, Matteo Biffoni, secondo il quale “va rivisto immediatamente il decreto Cutro. Senza organizzazione, senza programmazione si rischia il collasso dell’accoglienza dei migranti”.

“Una volta che il Viminale distribuisce i rifugiati, è poi compito dei capoluoghi cercare una sistemazione sui territori, , ma in questo modo rischio semplicemente di ritrovarmi gente in strada, sono costretto a situazioni di emergenza, cercando sostegno nell’opera di Santa Rita, che è la struttura della Caritas che opera sul nostro territorio”.

“Se si tratta di minori peggio mi sento. A dicembre abbiamo incontrato il ministro Piantedosi, poi c’è stato un tavolo asilo e in seguito il ministro ha convocato la scorsa settimana le città metropolitane. Da allora non si è mosso nulla. Quando dicevo mesi fa che c’era un gran casino, non volevo fare polemica politica, ma rappresentare un problema. Attendiamo ora di sapere quali saranno le scelte del governo. Lunedì intanto ne discuteremo nella riunione della commissione immigrazione dell’Anci”.