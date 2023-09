Carlo Calenda: “Dio non ha bisogno della difesa della Meloni”

AgenPress. Queste affermazioni sono davvero singolari per il capo di governo di una democrazia liberale. Verrebbe da dire che Dio non ha bisogno della difesa della Meloni, l’Italia sì e non ci pare che stia accadendo. Dagli attacchi a Gentiloni a queste affermazioni, si percepisce un’involuzione.

Abbiamo sempre auspicato che Meloni potesse invece far evolvere il suo partito verso un conservatorismo moderno ed europeo. Portare Dio nella discussione politica non va precisamente in questa direzione.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Azione Carlo Calenda.