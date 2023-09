Bartolo (europarlamentare): “Salvini su sbarchi Lampedusa? Ma quale regia politica! Tutto prevedibile”

AgenPress. Pietro Bartolo (medico e politico italiano, europarlamentare), intervenuto oggi al microfono di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi durante L’Attimo Fuggente su Giornale Radio, ha dichiarato:

“Salvini dice che esiste una regia politica dietro gli sbarchi in Italia? Ma quale regia politica! Abbiamo grandissima responsabilità nei confronti di queste persone, creiamo noi il disagio che le costringe a scappare. È vergognoso e immorale: non c’è destra e sinistra, ci sono solo esseri umani”.

“7mila persone tutte insieme a Lampedusa? Nel 2011 esperienza quasi simile con la Primavera araba. Prima il centro era per 2mila persone, oggi è limitato solo per 400. Quindi il disagio è enorme, sono condizioni disumane. Ma queste cose sono tutte prevedibili, il Governo regolamenti meglio per evitare ciò”.