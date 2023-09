Ue. Ursula von der Leyen chiede a Mario Draghi di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea

AgenPress – “Tre sfide – lavoro, inflazione e ambiente commerciale – arrivano in un momento in cui chiediamo anche all’industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi – una delle grandi menti economiche europee – di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea”.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione all’Eurocamera.

“La competitività deve essere una priorità per l’Ue, per questo accogliamo positivamente la proposta di invitare Mario Draghi per portare nuove idee in materia”, ha commentato il presidente del Ppe, Manfred Weber.