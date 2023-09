Ucraina. Se gli Stati Uniti interromperanno la fornitura di armi, l’Europa non sarà in grado di compensarle

AgenPress – Se gli Stati Uniti smettessero di sostenere la difesa ucraina , i paesi europei non sarebbero nemmeno in grado di compensare questa perdita. Lo scrive il Washington Post , analizzando la situazione delle forniture militari all’Ucraina.

Il giornale rileva che l’amministrazione Biden ha stanziato una quantità impressionante di aiuti all’Ucraina nei 18 mesi successivi all’invasione russa su vasta scala: circa 75 miliardi di dollari. L’Europa ha unito le forze per assumere ulteriori impegni, ma si tratta soprattutto di finanziamenti, mentre gli Stati Uniti hanno fornito risorse militari.

“Ma l’intensificazione degli sforzi del continente non dovrebbe oscurare il fatto che le prospettive di sopravvivenza dell’Ucraina precipiteranno senza la continua fornitura di armi, il sostegno finanziario e la leadership politica degli Stati Uniti. Nel prossimo futuro, sarebbe una fantasia immaginare che l’Europa possa colmare questo divario se Washington riducesse il suo sostegno”, scrive WP.

E la minaccia di perdere il sostegno americano non è teorica, perché Donald Trump ha reali prospettive di riconquistare la Casa Bianca. E ha già promesso di porre fine alla guerra in “24 ore”. Ciò, ovviamente, dovrebbe essere inteso come la cessazione del sostegno all’Ucraina.

Come osserva WP, una forte riduzione del sostegno statunitense all’Ucraina invierà un segnale serio al Cremlino che gli Stati Uniti si stanno allontanando dall’Europa dopo oltre 75 anni di leadership americana.

“Ciò metterebbe a repentaglio la vitalità della NATO, di cui gli Stati Uniti sono il maggiore contribuente, e metterebbe a repentaglio la difesa degli stati in prima linea della NATO di fronte alle ambizioni revansciste di Mosca. Potrebbe anche portare a spargimenti di sangue in Ucraina indebolendo le capacità di difesa del paese “, si legge nell’articolo…

E anche se “l’allarme risuona in tutta Europa” a causa di questa minaccia, ciò non cambierà il fatto che l’Europa non è pronta a sostituire gli Stati Uniti nel sostenere l’Ucraina. Inoltre, non è nemmeno in grado di accelerare l’attuazione della propria “autonomia strategica” a lungo termine, di cui il principale sostenitore è il presidente francese Emmanuel Macron.

“Nonostante i migliori sforzi dell’Europa per aiutare l’Ucraina, il suo contributo qualitativo non ha eguagliato quello degli Stati Uniti, nonostante i numeri nei titoli dei giornali. Non è molto realistico che gli europei possano all’incirca raddoppiare il loro contributo per compensare la fine dei finanziamenti statunitensi nell’ambito del programma. Trump taglia lo scenario.” – scrive la pubblicazione.

Inoltre, la parte del leone di ciò che l’Ucraina ha ricevuto proprio dagli europei sono le vecchie armi sovietiche provenienti dagli arsenali dei paesi dell’ex campo sociale. Non può competere con le armi moderne degli Stati Uniti.

Il problema a lungo termine dell’aumento degli aiuti europei affonda le sue radici nei problemi economici, industriali e logistici del continente. I fattori limitanti includono una crescita più lenta nelle due maggiori economie europee (Germania e Regno Unito); scorte di armi “anemiche” in tutto il continente, ulteriormente impoverite dalla guerra; fabbriche di difesa chiuse da tempo, che solo ora si stanno preparando per la produzione di armi.

Ma l’ostacolo più serio all’aumento degli aiuti europei all’Ucraina è la mancanza di volontà politica, notano gli autori della pubblicazione. Questo problema è diventato particolarmente evidente lo scorso inverno, quando il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ritardato per settimane l’approvazione della consegna dei carri armati Leopard 2 all’Ucraina. Solo quando Biden si è fatto avanti, promettendo di inviare carri armati Abrams di fabbricazione statunitense, Scholz è stato d’accordo.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sottolineato apertamente e ripetutamente la necessità di fermare il sostegno militare all’Ucraina. Inoltre, è un sostenitore dell’idea di concessioni territoriali da parte dell’Ucraina a favore dell’aggressore.