Ucraina. I russi hanno ucciso molti dipendenti e animali dell’ecoparco, distrutto gli edifici e i recinti

AgenPress – “Feldman Ecopark” si trova dietro la tangenziale di Kharkiv. Da qui sono 25 chilometri fino al confine russo. Nei primissimi giorni dell’invasione su vasta scala, il territorio in cui vivevano circa 5.000 animali si trovava nella zona dei bombardamenti russi e nelle vicinanze si svolgevano battaglie.

Quest’anno, in occasione della Giornata dei bambini, l’Ecoparco ha allestito una nuova location – la “Valle degli Alpaca” – vicino al territorio principale. Tuttavia, l’enorme territorio “vecchio” viene rimesso in ordine e gli animali vengono gradualmente portati fuori dall’evacuazione.

L’edificio centrale vicino all’ingresso è stato distrutto dai proiettili russi “grad”. A proposito, qui lavoravano giovani naturalisti. Se non fosse stato per l’invasione russa, sul tetto sarebbe stato costruito un giardino d’inverno con tetto in vetro, come previsto. Anche tutti gli altri edifici e recinti sono stati danneggiati.

L’Ecopark era un luogo estremamente popolare per le vacanze in famiglia. Fino al 2014, i russi venivano spesso qui con tour in autobus o con un’auto privata. Il parco era famoso sia per la sua collezione unica che per il trattamento riservato agli animali. In particolare, grazie alle condizioni create qui, i tapiri hanno dato alla luce la prole (in nessun altro zoo del paese questo è avvenuto).

Dall’inizio dei bombardamenti il ​​complesso ha perso energia elettrica e, di conseguenza, riscaldamento. Alcuni animali sono morti a causa del freddo.

Nel tentativo di salvare gli animali, sei persone sono morte in giorni diversi: personale del parco e volontari. Tra loro c’era un ragazzo minorenne che aiutava i suoi genitori .

“Abbiamo dovuto portare via i babbuini. Sono animali di cui persino un leopardo ha paura. Perché quando queste scimmie attaccano in gruppo, possono uccidere un predatore. Allora come si fa a farli entrare in una gabbia per il trasporto? Dopotutto, questo è un branco: un capo, femmine, cuccioli. E poi è iniziato il bombardamento. Uno dei volontari ha detto con tutta serietà: “Se vuoi vivere, entra nella gabbia”. E lo hanno fatto! Gli animali hanno capito “, ha detto Ostapenko.

“Il processo di evacuazione è stato doloroso e lungo, dall’inizio di marzo all’inizio di maggio. Tutto è avvenuto in modi diversi. A volte tutto è andato liscio e senza bombardamenti, ma è successo che siamo venuti per animali specifici e abbiamo trovato i loro cadaveri. Più che Sotto i bombardamenti sono morti 300 animali di grandi dimensioni: predatori, primati, ungulati. Anche le persone sono morte”, racconta il direttore del Complesso paesaggistico regionale Feldman Ecopark Serhii Ostapenko .

I due portieri sono stati ritrovati il ​​19 aprile nel bagno dell’Ecopark. I colleghi sono sicuri che siano morti il ​​7 marzo: gli uomini erano andati a dare da mangiare agli animali e non sono tornati.

Il personale del parco ha mostrato le prove di un altro orribile crimine commesso dai russi: parti trasparenti in plexiglass delle recinzioni con fori per armi leggere. I russi hanno marmotte, istrici, martore, donnole, porcellini d’India e conigli.

“Alcuni di loro avevano fori di proiettile in mezzo alla fronte. Gli occupanti si divertivano come in un poligono di tiro”, dice con le lacrime agli occhi Svitlana Vyshnevetska , vicedirettrice dell’unità di salute animale.

L’Ecoparco pensa anche a perpetuare la memoria delle vittime dell’aggressione russa: dipendenti, volontari e animali.

“Saranno creati due memoriali in memoria delle persone e degli animali morti, con i nomi e le circostanze della loro morte. Gli animali sono morti non solo per ferite da schegge, ma anche per il freddo e lo stress. Molti di loro sono morti dopo l’evacuazione perché erano incapace di riprendersi dallo stress”, sottolinea il regista. L’apertura dei memoriali è prevista per la tarda primavera del prossimo anno.