Profumo (Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo): Banche, fiducioso su soluzione adeguata tassa extraprofitti

AgenPress. “Certamente le indicazioni della Commissione europea aprono un dibattito che va anche oltre rispetto al tema” della tassazione sugli extraprofitti delle banche, “il nostro è un Paese importante, le nostre istituzioni e le nostre aziende rappresentano un pezzo rilevante dell’Europa e quindi ci vuole anche una certa forma di attenzione rispetto a questi temi. Io mi auguro ci sia una riflessione profonda rispetto a questo tema e si possa trovare una soluzione”.

Lo ha detto Francesco Profumo, presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo, a margine della prima giornata degli Stati Generali della Cultura 2023, organizzati dal Gruppo 24 Ore.

Profumo si è detto “fiducioso” su una rimodulazione del provvedimento. “Era abbastanza noto fin dall’inizio – ha continuato – che qualche elemento era stato poco pensato. Io l’ho detto anche in quell’occasione: credo che ci sarà nel corso del dibattito parlamentare una maggiore riflessione rispetto al tema che è stato posto. Una cosa è la parte emotiva di partenza, ma tutti gli elementi oggettivi che sono stati posti sul tavolo pongono il problema in termini più ampi rispetto a quello da cui si è partiti. Credo che ci sarà un dibattito e mi auguro che sia sufficientemente sereno, e quindi razionale, per poi trovare una soluzione che possa essere adeguata”.