Cina. Svelato il “progetto” per l’integrazione di Taiwan. Inviate navi da guerra intorno all’isola

AgenPress – La Cina ha presentato un piano per approfondire l’integrazione tra la provincia costiera del Fujian e l’autogovernata Taiwan, pubblicizzando i vantaggi di una più stretta cooperazione attraverso lo stretto e inviando navi da guerra intorno all’isola in una dimostrazione di potenza militare.

La direttiva , emanata congiuntamente dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato, promette di fare del Fujian una “zona dimostrativa” per lo sviluppo integrato con Taiwan, e la “prima casa” per i residenti e le imprese taiwanesi che si stabiliranno in Cina.

Il documento, salutato come un “progetto” del futuro sviluppo di Taiwan dagli esperti cinesi citati dai media statali , arriva in un momento delicato delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, mentre Taiwan si prepara alle elezioni presidenziali di gennaio.

Ciò avviene anche mentre la Cina continua ad aumentare la pressione militare su Taiwan, una vivace democrazia di 24 milioni di persone che il Partito Comunista al potere di Pechino rivendica come suo territorio, nonostante non l’abbia mai controllata.

Prima della pubblicazione del piano di integrazione da parte di Pechino, questa settimana una portaerei cinese e circa due dozzine di navi da guerra cinesi sono state avvistate radunarsi nelle acque vicino a Taiwan, secondo le autorità taiwanesi.

La Cina ha da tempo adottato un approccio del bastone e della carota nei confronti di Taiwan, minacciandola con la prospettiva di un’invasione militare e offrendo opportunità di affari e scambi culturali a coloro che ritiene siano più disponibili al punto di vista di Pechino.

Wang Ting-yu, un parlamentare taiwanese del Partito Democratico Progressista al potere, ha affermato che il piano di integrazione è “ridicolo”.

“La Cina dovrebbe pensare a come prendersi cura dei propri debiti inesigibili, ma non a come condurre un lavoro di fronte unito contro Taiwan”, ha detto Wang in un videomessaggio, riferendosi agli sforzi del governo per portare avanti gli obiettivi di Pechino all’estero.

L’idea di trasformare il Fujian in una zona di sviluppo integrato con Taiwan è apparsa per la prima volta in un documento ufficiale della Cina nel 2021, ma all’epoca non veniva fornito alcun dettaglio.

A giugno, quando un alto leader cinese ha sollevato il piano di integrazione in un forum, il Consiglio per gli affari continentali di Taiwan ha definito la proposta “priva di significato” e “futile”, affermando che non era in linea con le aspettative del pubblico di Taiwan e “sminuendo” Taiwan.

Nella direttiva, Pechino promette di migliorare l’ambiente in cui le aziende taiwanesi possono fare affari nel Fujian, approfondire la cooperazione industriale e di capitale e incoraggiare le società taiwanesi a quotarsi nelle borse cinesi.

In un primo momento, le aziende taiwanesi potranno investire e fondare società di produzione radiofonica e televisiva nel Fujian in un programma pilota.

La direttiva cerca anche di attrarre lavoratori e famiglie taiwanesi a stabilirsi nel Fujian. Si impegna a migliorare i programmi di assistenza sociale per rendere più facile per i taiwanesi vivere e lavorare nella provincia, compreso l’acquisto di proprietà, e promette parità di trattamento per gli studenti di Taiwan che si iscrivono alle scuole pubbliche.

Gli osservatori cinesi hanno osservato che “il documento equivale a delineare il futuro progetto di sviluppo dell’isola di Taiwan, che dovrebbe acquisire una forza trainante e prospettive di sviluppo più ampie integrandosi con il Fujian”, ha affermato il Global Times, gestito dallo stato.

Il Fujian, una provincia di 40 milioni di abitanti sul lato occidentale dello Stretto di Taiwan, è la più vicina a Taiwan sia geograficamente che culturalmente.

Molti taiwanesi discendono dagli immigrati del Fujian arrivati ​​a ondate nel corso dei secoli, portando con sé il dialetto, i costumi e la religione che costituivano la spina dorsale della cultura tradizionale della maggioranza della popolazione Han di Taiwan.

Il Partito Comunista cinese al potere ha tentato a lungo di utilizzare la vicinanza geografica, storica e culturale tra Fujian e Taiwan come argomento per una più stretta integrazione economica e sociale – e un’eventuale unificazione – con l’isola.