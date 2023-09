A Faenza la Finale Nazionale del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York

AgenPress. Si terrà a Faenza, il 17 settembre 2023, alle ore 19, nella splendida cornice del Teatro Sarti, con ingresso libero, la Finale Nazionale del NY Canta, durante la quale entreranno in lizza 33 cantanti, di cui 5 saranno scelti per la finalissima della quindicesima edizione del NY CANTA 2023, che si terrà a New York, in data 8 ottobre 2023, nell’Oceana Theater (ex Master Theater) e sarà trasmesso su Rai Italia e Rai Due.

ll NY Canta, Festival della Musica italiana di New York, è organizzato dall’ Associazione Culturale Italiana di New York.

Per questa edizione, accogliendo l’invito dell’Associazione Culturale di New York, a presiedere la giuria sarà Claudio Cecchetto, al quale sarà assegnato il premio “Mike Bongiorno Award”.

«NYCanta Unico! Mondiale! Un talent show ‘Made in Italy’ dalla capitale delle capitali, da New York. Per i ragazzi in gara è già un successo partecipare».

ha dichiarato Claudio Cecchetto .

Ed ecco i nomi dei finalisti italiani in lizza a Faenza:

Alessia Battini, Alex Barbieri, Alice Burani, Alfredo De Rosa & Giovanna Natale, Andrea Russo, Anna Tantillo, Benedetta Moschetti, Carmen Beducci, Cecilia La Rosa, Cristina Bringheli, Daniele Turetta, Davide Zilli, Dorothea Tamma, Francesco Savoi Colombis, Gaia Paci, Gabriele Catalano, Giacomo Caruceru, Gioacchino Cottone, Giovanni Segreti Bruno, Giulia Fiorani, Giulia Golia, Lucia Benedetta Missaglia, Luna De Ros, Maria Pia Migliaccio, Martina Cardia, Matilde Fabbri, Matilde Montanari, Matteo Cazzato, Mirko Ciulla, Nicolò Filippucci, Noor Amelie Mocchi, Simona Pitardi, Sofia Tornambene, Valentina Ambrosio, Valentina Brandani Longo.

La Finale Nazionale sarà trasmessa in diretta sulle pagine social e sito web. Mauro Birocchi condurrà la Finale Nazionale in Radio-Visione su Radio Sanremo e Sanremo TV, che, in contemporanea, verrà trasmessa da RTA e in radio sull’emittente americana ICN e sarà condotta dai giornalisti Maria Puca e Sasá Taibi (responsabile e organizzatore selezioni NYCanta) .

La Giuria, il cui compito è selezionare i 5 cantanti per New York, è composta da volti noti nel campo dell’arte, di fama nazionale ed internazionale, tra cui il cantante Clementino, Presidente di Giuria, il cantante LDA, Alex Piero, Presidente dell’Associazione dei Giornalisti Critici Musicali, Danny Lanza, Produttore di Musical, Miriam Taylor, Vocal Coach, Don Andrea Carubia, Rettore seminario di Forlì, Loris Ceroni, Direttore d’Orchestra al Festival di Sanremo 2023,Produttore e Musicista, la cantante Roberta Cappelletti, il Fisarmonicista Alvio Focaccia, il Bassista Pasquale Di Camillo, il chitarrista

Andrea Tesselli, la cantautrice Milena Minotti, il curatore d’arte Marco Tramonti, il cantante Ruggero Ricci,lo Speaker Flyweb Radio Matteo Cimatti, lo scrittore Fabio Mongardi, il Direttore di coro Piergiacomo Zauli, il Cantautore Claudio Toschi, la cantante Giulia Toschi, il Promoter Michele Saraca, il musicista Michele Folli, il chitarrista Jacopo Guerra, il coordinatore accademie e scuole di musica Ali Dev Lab, il coordinatore scuola di musica Mattia Lucatini, il Promoter Massimo Zoli, il cantautore Moreno Lombardi, il musicista Davide Falconi, il Dj e producer – Promoter Indie Max Monti

Organizzazione Generale Associazione Culturale Italiana di New York .

Responsabile selezioni NY Canta Sasà Taibi.

Consulente internazionale e Direttore musicale dell’Associazione Culturale di New York è il Maestro Ciro Barbato, Direttore d’orchestra e Producer, nonché Direttore artistico di CASA SANREMO Live Box. Responsabile pubbliche relazioni Associazione Culturale di New York, Joe Nastasi.

Direttore Marketing, Vito Brusca.

Tutti i partecipanti avranno certamente un importante momento di promozione e visibilità, che faciliterà la diffusione della cultura e dell’arte italiana nel resto del mondo, grazie a questo rilevante evento voluto da tutta l’Organizzazione e l’Associazione Culturale italiana di New York.

Di notevole importanza è stato, nel corso delle selezioni e degli incontri in Italia con Aziende e Società italiane, il partenariato con il Consorzio Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo, Presidente e Patron di Casa Sanremo, che sarà presente sia alla Finale Nazionale di Faenza, sia nell’Oceana Theater

di New York.

Un particolare ringraziamento al quotidiano America Oggi – Media Partner per la Comunicazione con il corrispondente Biagio Maimone, alla Compagnia Aerea Neos, al Presidente AudioCoop Giordano Sangiorgi e al MEI.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con AudioCoop, alla quale l’Associazione Culturale Italiana di New York ha già destinato una donazione in denaro per sostenere il comparto musicale gravemente colpito dalla recente alluvione.

AudioCoop è un’Associazione che si rivolge a discografici, editori, produttori, artisti, festival e videomakers italiani indipendenti, i quali fondano il loro operato sull’autoproduzione, nata nel 2000 all’interno del MEI di Faenza.

Il Commendatore Tony Di Piazza, imprenditore italo-americano, ex Vice Presidente e Consigliere del Palermo Calcio, nonchè Chairman dell’Associazione Culturale Italiana di New York, fondata e composta da italo-americani che operano senza scopo di lucro, soprattutto per sostenere e promuovere l’italianità negli USA e nel mondo, hanno effettuato una donazione di 20.000 dollari subito dopo l’alluvione verificatasi in Emilia Romagna nello scorso maggio, in aiuto e soccorso alla sua popolazione, di cui 10.000 dollari per il recupero della Biblioteca storica del Seminario di Forlì e 10.000 dollari donati all’AudioCoop di Faenza per i Musicisti e le Associazioni musicali di Faenza. Nel corso della serata sarà effettuata un’ulteriore donazione.

America Oggi, quotidiano molto diffuso negli Stati Uniti, rivolto ai cittadini italo-americani, con America Oggi Tv, è media partner della quindicesima Edizione del NYCanta.

«La finalità prioritaria del Festival della Musica Italiana di New York è voler essere espressione della cultura italiana, di cui le comunità italiane nel mondo sono testimonianza viva, promuovendo, altresì, i temi più rilevanti che la connotano, finalità connesse con quelle proprie del quotidiano America Oggi.

Claudio Cecchetto, Presidente di Giuria dell’attuale edizione del NY CANTA, per la sua prestigiosa esperienza, la sua rilevante professionalità e la sua straordinaria creatività costituisce una garanzia certa per il successo della manifestazione. Grazie al suo contributo creativo il Festival acquisirà maggior notorietà e apprezzamento nel settore musicale» ha dichiarato il giornalista Biagio Maimone, Corrispondente dall’Italia per America Oggi, il quale ha aggiunto: «La canzone italiana è stata e vuole continuare ad essere testimonianza di una forma di creatività che unifica territori lontani, avvinti dalle note musicali di una nazione che pone l’arte al centro del suo modello culturale, del suo stile di vita e del suo messaggio da condurre oltre i suoi confini perché viva la forza creativa di nuovi spazi vitali, il cui tratto distintivo è l’accoglienza generosa per creare armonia».