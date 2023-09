Università, quasi 37.000 i posti disponibili ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie

Pubblicato il decreto del Ministro Bernini con le disponibilità per il 2023-2024

AgenPress. Sono quasi 37.000 i posti disponibili per l’immatricolazione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i posti per i corsi di laurea triennale per il nuovo anno accademico.

Nel dettaglio, i posti definiti per il 2023-2024 sono 36.632 i posti: 34.933 sono riservati ai candidati dei paesi comunitari e non UE residenti in Italia, mentre 1.699 sono i posti previsti per i candidati dei paesi non UE, residenti all’estero.

La prova di ammissione ai corsi di laurea in lingua italiana delle Professioni Sanitarie si terrà giovedì 14 settembre. La selezione per i corsi in lingua inglese è fissata per lunedì 18 settembre. Ai candidati verrà chiesto di affrontare una prova scritta a livello nazionale composta da 60 domande, ciascuna con cinque possibili risposte. Il tempo massimo a disposizione è di 100 minuti. I quesiti riguarderanno argomenti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, biologia, chimica, fisica matematica.

I posti attribuiti agli Atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale ancora in corso sono condizionati all’esito positivo delle relative procedure.

Il decreto n. 1225 dell’11 settembre 2023