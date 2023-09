Tovaglieri (europarlamentare): Bruxelles si è dimenticata delle battaglie delle donne iraniane

AgenPress. “Dopo l’uccisione di Masha Amini, in Iran è cambiato tutto. In Europa, invece, non è cambiato niente. Mentre a Teheran si muore, Bruxelles si è dimenticata in fretta di tutte le Saman Abbas d’Europa e continua a promuovere nelle comunicazioni ufficiali il velo come simbolo di libertà ed emancipazione, calpestando così la battaglia delle donne iraniane contro quello che ritengono l’emblema della sottomissione femminile e lanciando così un pericolosissimo segnale a tutti i fondamentalisti che vivono nei nostri Paesi democratici.

Non possiamo indignarci per i diritti negati in Iran se lasciamo che la deriva islamista calpesti la nostra cultura e i nostri valori occidentali. Siamo arrivati al punto che in Italia è stata chiesta l’assoluzione di un immigrato che picchiava a sangue la moglie, giustificando anni di botte come un fatto culturale. Se continuiamo così, a furia di passi indietro sulle nostre conquiste, l’Iran ci sembrerà purtroppo sempre meno lontano”.

Così Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo.