Nota del Ministero della Giustizia – Smentita articolo del Riformista

AgenPress. Con riferimento all’articolo pubblicato su “Il Riformista” (“Addio alla pagella dei pm, meglio essere amici delle toghe”) – in ordine alla Commissione di studio per l’elaborazione delle proposte normative di attuazione della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, istituita con decreto ministeriale del 28 aprile 2023 – si precisa che ad oggi i costi ammontano complessivamente a soli 783 euro di rimborso delle spese di viaggio per i componenti presenti di persona alle riunioni.

Gli incontri della Commissione si sono svolti per lo più mediante collegamento da remoto, in ottemperanza alle indicazioni di spending review trasmesse dal Gabinetto del Ministro.

I 141.000 euro citati dal quotidiano risalgono ad uno stanziamento di bilancio, iscritto nel 2005, disponibile per le diverse esigenze dell’amministrazione giudiziaria.