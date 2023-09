Medicina: MUR, avviato percorso per riforma specializzazioni

AgenPress. Si terrà il prossimo 18 settembre la nuova riunione del gruppo di lavoro istituito al Ministero dell’Università e della Ricerca sulla formazione specialistica dei medici. È il secondo step di un percorso di riforma più ampio voluto dal Ministro Anna Maria Bernini dopo aver già affrontato il tema dell’allargamento dell’accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e definito il fabbisogno di futuri medici.

Il gruppo di esperti, in collaborazione con il Ministero della Salute e tutti i soggetti coinvolti, si sta ora occupando delle Scuole di specializzazione. Una formazione che da anni attende un intervento organico di riordino.

Il gruppo di lavoro ha avviato il 21 luglio scorso una serie di audizioni, a partire dalle associazioni degli specializzandi, per acquisire informazioni e punti di vista utili a una completa disamina delle maggiori criticità. Prima fra tutte, la scarsa attrattività di alcune specializzazioni. Lo scopo è trovare soluzioni efficaci per superare i problemi strutturali di alcune Scuole, rivedere le linee guida generali dell’ammissione, riconsiderare i fabbisogni annuali nonché le graduatorie per l’accesso alla professione.

In merito alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il differimento della finestra temporale per la scelta dei posti si è reso necessario per poter completare, insieme al Ministero della Salute e alle Regioni, il processo di accreditamento delle Scuole stesse e la definizione dei contratti. Grazie al lavoro svolto in questi mesi, per quest’anno accademico è stato registrato un incremento dei posti statali che sono saliti da 13.000 a 14.579.

Il MUR assicura che i posti messi a bando saranno tutti assegnati il 26 settembre, oltre un mese prima dell’inizio delle attività didattiche. A ogni candidato, quindi, lo stesso giorno verrà assegnato il ‘migliore posto’ in assoluto possibile, in rapporto alla graduatoria e alle scelte fatte. Resta invariato al 1° novembre 2023 l’avvio delle attività didattiche.