Trento. Tar spospende abbattimento di orsa F36 voluto da Fugatti. Disposta cattura e custodia nel centro di Casteller

AgenPress – Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa F36 firmata da presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. Il tribunale amministrativo, in composizione monocratica, ha infatti accolto il ricorso presentato dai legali dell’associazione animalista Leal Odv lo scorso venerdì 9 settembre. Il giudice ha inoltre disposto la cattura dell’esemplare e la custodia presso il centro faunistico di Casteller, a Trento.

Nel decreto del Tar si rileva come “l’unica cautela ragionevolmente praticabile, allo stato, è quella di consentire la cattura di F36 senza procedere al suo abbattimento ma provvedendo a rinchiudere l’animale nella struttura del Casteller”. Il giudice ha inoltre chiesto alla Provincia di Trento di depositare entro dieci giorni copia del parere dell’Ispra sull’esemplare e del rapporto tecnico “La popolazione degli orsi in Trentino: analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali”. La trattazione dell’incidente cautelare in camera di consiglio è fissata per il prossimo 12 ottobre.