Pil. Gentiloni, dobbiamo trovare accordo sulla riforma delle nostre regole fiscali entro fine anno

AgenPress – “Dobbiamo lavorare con determinazione per concludere entro la fine dell’anno un accordo sulla riforma delle nostre regole fiscali”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni nel corso della presentazione alla stampa delle previsioni economiche dell’esecutivo comunitario.

“Penso che dobbiamo essere ottimisti e lavorare per favorire un’intesa. Certo la Commissione ha fatto buona parte del lavoro che le spettava fare e vi assicuro che non è stato facile. Ha messo sul tavolo una proposta, che a mio avviso è una proposta equilibrata. Va nell’interesse dell’insieme dell’economia europea e quindi anche nell’interesse dell’Italia. Può essere migliorata? Senz’altro”, ha segnalato Gentiloni.

“In questo gioco a migliorarla ci sono tuttavia opinioni diverse: c’è chi la vuole migliorare in un senso, chi in un altro. La Commissione aiuta la presidenza di turno spagnola a cercare questa intesa. Noi avevamo come compito, che e’ il compito della Commissione europea, quello di fare una proposta”.

“Penso che abbiamo messo sul tavolo una buona proposta, sono soddisfatto del fatto che di questo si stia discutendo e certamente cercheremo di accompagnare il lavoro dei governi per raggiungere un’intesa che è nell’interesse ovvio dell’economia europea. Senza intesa, penso che la situazione sarebbe sicuramente più negativa”.