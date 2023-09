Marocco. 2861 vittime. Aiuti solo da Paesi amici, Spagna, Qatar, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti

AgenPress – Sale a 2.681 il bilancio delle vittime del devastante sisma che ha colpito il Marocco. Lo riferisce il ministero dell’Interno precisando che “in questa fase specifica” della drammatica emergenza provocata dal terremoto “ha risposto favorevolmente alle offerte di sostegno di Paesi amici, vale a dire da Spagna, Qatar, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti”.

Il ministero degli Interni marocchino ha chiarito nella nota di aver accettato l’aiuto offerto solo da quattro paesi “in questa fase specifica”, giustificando la sua decisione “tenendo conto che la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente”. In ogni caso, il governo non esclude di chiedere aiuto ad altri Paesi, se necessario: “Con l’avanzamento delle operazioni di intervento, la valutazione dei possibili bisogni potrebbe evolversi, il che consentirebbe di sfruttare le offerte di sostegno presentate da altri Paesi amici, secondo le esigenze specifiche di ogni fase”.