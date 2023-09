Usa. Biden, la Cina è in difficoltà economiche, e questo potrebbe ridurre il rischio di invasione di Taiwan

AgenPress – La Cina sta incontrando delle difficoltà economiche e “non penso” che queste causeranno l’invasione di Taiwan, anzi potrebbero ridurne il rischio. Lo afferma il presidente Joe Biden, affermando di non pensare che” il rallentamento economico “causerà l’invasione di Taiwan” da parte della Cina, “infatti potrebbe essere il contrario perché probabilmente hanno meno capacità di prima”.

Biden ha messo in evidenza di “non voler contenere la Cina. Quello che voglio è essere sicuro che abbiamo un rapporto” chiaro. Biden ha messo in evidenza più volte che la Cina ha difficoltà economiche e ha osservato come il presidente Xi Jinping sia impegnato a fronteggiare il rallentamento, soprattutto per quanto riguarda gli elevati livelli di disoccupazione giovanile.